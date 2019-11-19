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Общество

Директор «Кыргызкомура» рассказал о причинах нападения на него

Директора ГП «Кыргызкомур» Канатбека Аширбаева жестоко избили 30 октября. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью. Об этом глава госпредприятия заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос 24.kg.

По его словам, сразу после нападения он обратился с заявлением в УВД Октябрьского района.

«Правоохранительные органы сейчас проводят работу, но у меня нет информации, на какой стадии расследование», — сказал Канатбек Аширбаев.

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Он добавил, что личных врагов у него нет, поэтому, скорее всего, нападение связано с профессиональной деятельностью.

«Даже не с моей лично деятельностью, а коллег, работающих на разрезе Кара-Кече. Сейчас там устанавливаем видеоборудование, что уменьшает хищение, предоставление скидок на вывоз угля. Это не нравится тем, кто там занимается добычей. Высказывались претензии, но угроз не было», — отметил он.

Напомним, Канатбека Аширбаева жестоко избили ночью 30 октября в микрорайоне «Тунгуч».
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