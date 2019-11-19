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Общество

Кыргызстанцы считают, что руководство ГКНБ должно уйти в отставку

Руководство ГКНБ должно уйти в отставку. Петицию на сайте Change.org создала правозащитница Рита Карасартова.

Она отмечает, что новости о краже вещественных доказательств в ГКНБ, проходящих по уголовному делу в сумме $200 тысяч, убийство прокурора в Баткенской области, гражданина Китая Саймаити, который подозревался в пособничестве по выводу денег из Кыргызстана, был знаком с консулом и ездил на консульском авто, новости о пропаже 20 уголовных дел в ГУВД, факте вымогательства следователем ГСИН взятки показывают степень развала, разложения и криминализации государственных структур, призванных бороться с преступностью, коррупцией и обеспечивать безопасность граждан и национальную безопасность.

Надо признать, что органы безопасности стали угрозой безопасности для государства и каждого гражданина.

Рита Карасартова

Автор считает, что органы в том виде, в каком они есть сейчас, реформировать бесполезно и неэффективно. Их разложение и деградация слишком глубоки и необратимы.

По ее мнению, граждане и все прогрессивные политические силы должны срочно объединиться для обсуждения главного вопроса — состояния безопасности.

«Необходимо безотлагательно начать диалог и консолидацию общества для выработки общенациональной стратегии по формированию эффективных подконтрольных и подотчетных органов, обеспечивающих безопасность граждан и страны», — отмечается в петиции.

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