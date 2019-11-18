Активисты подали в суд и требуют вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека

ОФ «Наше право» обратился с иском в межрайонный суд по вопросу передачи школы фонду «Газпрома». Об этом 24.kg сообщил представитель организации Светлана Антропова.

По ее словам, в иске оспаривается решение Бишкекского городского кенеша о передаче имущественного комплекса фонду «Школа «Газпром».

Читайте по теме Для участия в торжественной линейке президент выбрал «Школу Газпром Кыргызстан»

«Мы считаем, что это было сделано с нарушением, в частности без проведения торгов. Почему вообще эта школа стала платной», — отметила она.

Напомним, капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали в управление одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019 года.