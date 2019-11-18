13:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Активисты подали в суд и требуют вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека

ОФ «Наше право» обратился с иском в межрайонный суд по вопросу передачи школы фонду «Газпрома». Об этом 24.kg сообщил представитель организации Светлана Антропова.

По ее словам, в иске оспаривается решение Бишкекского городского кенеша о передаче имущественного комплекса фонду «Школа «Газпром».

Читайте по теме
Для участия в торжественной линейке президент выбрал «Школу Газпром Кыргызстан»

«Мы считаем, что это было сделано с нарушением, в частности без проведения торгов. Почему вообще эта школа стала платной», — отметила она.

Напомним, капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали в управление одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019 года.
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке митингуют горожане, недовольные бездействием прокуратуры
Возле «Белого дома» в Бишкеке состоится митинг не довольных работой прокуратуры
Школа «Газпром». В БГК считают, что должны участвовать в отборе детей по квоте
Ежегодно «Школа Газпром» будет платить за аренду более 20 миллионов сомов
В положении о приеме детей с ОВЗ в школу «Газпром» нашли дискриминацию
Для участия в торжественной линейке президент выбрал «Школу Газпром Кыргызстан»
В мэрии пока не знают, сколько детей с ОВЗ будет учиться в школе «Газпрома»
Школу «Газпром» передали одноименному фонду
Школа от «Газпрома». Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию
Школа от «Газпрома». Мэрия Бишкека намерена вновь вынести вопрос на сессию БГК
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в&nbsp;суд на&nbsp;Генпрокуратуру Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в суд на Генпрокуратуру
МИД не&nbsp;реагирует на&nbsp;просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их&nbsp;из&nbsp;Гонконга МИД не реагирует на просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их из Гонконга
Бизнес
Технология 4G&nbsp;LTE стала базовой для абонентов&nbsp;О! Технология 4G LTE стала базовой для абонентов О!
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
18 ноября, понедельник
13:40
Активисты подали в суд и требуют вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека Активисты подали в суд и требуют вернуть школу «Газпром...
13:38
Михаил Белоглазов выиграл девятый тур чемпионата КР по настольному теннису
13:35
В суде над экс-мэрами приступили к изучению материалов дела
13:07
Садыр Жапаров обратился за помилованием к президенту
12:44
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире