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Общество

Мэрия Бишкека передала участки в госсобственность. На нее подали в суд

Общественный фонд «Наше право» подал в административный суд Бишкека иск к мэрии о признании недействительными шести постановлений муниципалитета о предоставлении земельных участков управлению делами президента под различные объекты. Об этом в Facebook сообщила представитель фонда Светлана Антропова.

Она отметила, что в общей сложности передано 56 гектаров в бессрочное пользование и безвозмездно, то есть бесплатно и без срока пользования.

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«Это наносит ущерб бюджету муниципалитета, нарушаются права местного сообщества. В данном случае прокуратура должна встать на сторону закона и прав граждан», — написала она.

Светлана Антропова задалась вопросом, смогут ли горожане отстоять свои права, если главный участник сделок — управление делами президента.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Бишкека внесла протест на постановление БГК от 16 декабря 2022 года «О разработке нормативного правового акта в сфере регулирования земельных правоотношений в городе Бишкеке», которым горкенеш поручал мэрии Бишкека разработать положение о порядке передачи муниципального имущества в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261073/
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