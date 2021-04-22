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Общество

Сквер vs многоэтажка. Мэрия Бишкека не может решить судьбу участка в микрорайоне

Вопрос с земельным участком в 4-м микрорайоне, где муниципалитет обещал разбить сквер, еще не решен. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, участок площадью 0,07 гектара в 2005 году предоставили в аренду на 15 лет гражданину Э.Нургазиеву под проектирование и строительство кафе-бара. В 2015 году право пользования переходит С.Эрдолатову на основании договора купли-продажи.

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Арендатор сначала планировал построить на участке многоэтажный дом, однако местные жители выступили против, а прокуратура Бишкека в 2015 году выдала предостережение о недопустимости нарушений закона. Работа по подготовке разрешительных документов на строительство многоэтажного жилого дома была приостановлена, градостроительное заключение отозвано. Тогда арендатор предложил построить многофункциональный медицинский центр. В 2017 году меняется функциональное назначение земельного участка — под проектирование и строительство многопрофильного медицинского центра. Устанавливается арендная плата — 65 тысяч сомов в год. Кроме того, арендатор должен вынести существующие тепловые сети и водопровод.

Но со стороны жителей 4-го микрорайона вновь были возражения по строительству объекта.

Для решения социального конфликта мэрия рассматривала вариант предоставления другого участка взамен этого. Бишкекглавархитектура в 2018 году даже подготовила по нему градостроительное заключение. Выделить под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с объектами соцкультбыта предлагали участок по проспекту Айтматова в Южной планировочной зоне площадью 0,072 гектара. «Предложение было рассмотрено на комиссии по предоставлению муниципальных участков в ноябре 2018 года. Но в итоге вопрос снят с повестки», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что сейчас участок в микрорайоне не используется, имеется забор в облегченных конструкциях.

«В настоящее время арендатор ходатайствует о продлении договора аренды. В то же время имеется письмо муниципальной администрации по Октябрьскому району, что на участке с северной стороны ШГ № 17 планируется благоустройство и озеленение территории для организации зоны отдыха и прогулок. Акимиат просит не продлевать договор, не передавать территорию в частную или иную собственность. На заседании комиссии в декабре 2020 года принято решение отложить рассмотрение данного вопроса и направить материалы в МП «Бишкекглавархитектура» и УЗР мэрии для доработки. Соответствующее письмо направлено в БГА, ответ еще не поступил», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова сообщила, что жители 4-го микрорайона ждут уже четыре года, когда мэрия Бишкека разобьет обещанный сквер возле школы № 17.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191069/
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