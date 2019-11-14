Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в суд на Генпрокуратуру

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеидбек подал в суд на Генеральную прокуратуру. Информацию об этом Сеидбек Атамбаев подтвердил 24.kg, но от дальнейших комментариев отказался.

Что именно директор ОсОО «Автомаш-Энерго» требует от надзорного органа, пока неизвестно. Член партии СДПК Темирлан Султанбеков на своей странице в Facebook написал, что поводом для иска стал пресс-релиз Генпрокуратуры.

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Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении Алмазбека Атамбаева, проверяет имущество бывшего президента, активы и предприятия, принадлежащие ему и его близкому окружению, а также аффилированным лицам. По данным надзорного органа, с 2015 года в ОсОО «Автомаш-Энерго» ни разу не проводили налоговую проверку. Кроме того, руководство фирмы категорически отказывается предоставлять необходимые документы налоговым органам.

Напомним, 31 октября в головном офисе предприятия «Автомаш-Энерго» прошли обыски.

Следственная группа Военной прокуратуры расследует ряд уголовных дел в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, в том числе в соучастии в коррупции и легализации преступных доходов.