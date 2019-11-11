Суд по модернизации ТЭЦ. Авазов рассказал, как снижали стоимость проекта

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Допрашивают обвиняемого бывшего генерального директора ОАО « Электрические станции» Салайдина Авазова.

Отвечая на вопросы депутата ЖК Осмонбека Артыкбаева, подсудимый заявил, что давления на него никто не оказывал.

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«Давления никто не оказывал. Мы сами понимали, что необходимо успеть к саммиту ШОС. Президент (Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg) просил не затягивать реализацию проекта. Он строго нас контролировал, чтобы не было как в Узбекистане — откаты или еще что-то. Здесь давления не было. Мы старались качественно проводить работу», — сказал Салайдин Авазов.

Осмонбек Артыкбаев задал вопрос, снижал ли обвиняемый ценовое предложение, которое пришло 29 апреля 2013 года.

«Мы работали над снижением стоимости, потом мы вас попросили помочь решить вопрос на своем уровне. В итоге нам удалось снизить стоимость модернизации на $10 миллионов — с $396 миллионов до $386 миллионов», — ответил Салайдин Авазов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.