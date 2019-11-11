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Общество

Кыргызский фильм «Жөө күлүк» покажут на детском кинофестивале в Польше

Фото alekino.com. Постер кинофестиваля Ale Kino!

Фильм «Жөө күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова вошел в основную конкурсную программу 37-го Международного кинофестиваля для молодых зрителей Ale Kino!, который пройдет в Польше с 1 по 8 декабря. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

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По ее данным, в основной конкурсной программе фестиваля примут участие около 100 полнометражных, короткометражных и анимационных современных фильмов для детей и молодежи, отобранных более чем из трех тысяч фильмов со всего мира.

В конкурсную секцию полнометражных фильмов вошло около 20 картин из Германии, Франции, Финляндии, Канады, Польши, Австралии, США, Испании, Южной Кореи, Бразилии, Голландии, Китая, Ирландии, Норвегии, Бельгии, Кыргызстана.

Конкурсные показы фильма «Жөө күлүк» пройдут в Познани 2 и 4 декабря.

Кинофестиваль Ale Kino! проходит с 1963 года. В 1969 году он стал национальным детским конкурсом в области кино и телевидения, а в 1994-м фестиваль получил международный статус.

Фестиваль разделен на две секции: национальную и международную, фильмы оцениваются как профессиональным международным, так и детским жюри.
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