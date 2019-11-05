Уехал из Бишкека, вернулся в Турдакун. Соцсети об идее переименовать столицу

Предложение заслуженного строителя КР Асана Давлетова о присвоении имени бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева столице вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Пользователи вспомнили, как совсем недавно шутили о смене названия столицы соседнего Казахстана Астаны, которая теперь носит имя первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Другие предположили, что тема переименования — попытка отвлечь внимание кыргызстанцев от введения лимитов на электроэнергию, и напомнили — у Кыргызстана есть более насущные вопросы. Ну куда же без теории заговора?!

Понимаю, что СМИ нужен какой-то контент, но всё же не публикуйте фантазии различных людей. Для переименования столицы нужны поправки в Конституцию. А это пока невозможно. Я лично против переименований. — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 4, 2019

Третьи уже задумались, как жители столицы будут обращаться друг к другу, если город все-таки переименуют.





Большинство пользователей отметили, что относятся с уважением к заслугам Турдакуна Усубалиева, но не поддерживают идею о переименовании.

Я уважаю персону Усубалиева, и его большой вклад в развитие КР, жаль что из правительства никто не пришел. Но б.я не хочу жить в г. ТУРДАКУН. — ХитрЙ проктолог (@Rabai06855896) November 4, 2019

С глубоким уважением отношусь к личности г--на Усубалиева. Но жить в Турдакун сити не хочу. — Bishtizen (@bishtizen) November 4, 2019

Немало среди кыргызстанцев тех, кто предлагает доказать свое уважение к известным деятелям страны не переименованием, а созиданием: построить завод, ГЭС, метрополитен.

Переименовать существующее много ума и не надо. А вы докажите своё уважение созиданием. Постройте завод на 1000 рабочих мест и назовите его в честь Усубалиева, постройте ГЭС Раззакова, проложите метро и назовите «метрополитен Айтматова». Слабо? — Erkin Ryskulbekov (@Ryskulbekov) November 5, 2019

Сами родные Турдакуна Усубалиева неоднократно выступали против каких-либо переименований объектов в столице.

Напомним, 6 ноября исполняется 100 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, Героя Кыргызской Республики Турдакуна Усубалиева.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015 года.