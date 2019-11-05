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Общество

Уехал из Бишкека, вернулся в Турдакун. Соцсети об идее переименовать столицу

Предложение заслуженного строителя КР Асана Давлетова о присвоении имени бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева столице вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Пользователи вспомнили, как совсем недавно шутили о смене названия столицы соседнего Казахстана Астаны, которая теперь носит имя первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Другие предположили, что тема переименования — попытка отвлечь внимание кыргызстанцев от введения лимитов на электроэнергию, и напомнили — у Кыргызстана есть более насущные вопросы. Ну куда же без теории заговора?! 

Третьи уже задумались, как жители столицы будут обращаться друг к другу, если город все-таки переименуют.


Большинство пользователей отметили, что относятся с уважением к заслугам Турдакуна Усубалиева, но не поддерживают идею о переименовании.

Немало среди кыргызстанцев тех, кто предлагает доказать свое уважение к известным деятелям страны не переименованием, а созиданием: построить завод, ГЭС, метрополитен. 

Сами родные Турдакуна Усубалиева неоднократно выступали против каких-либо переименований объектов в столице.

Напомним, 6 ноября исполняется 100 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, Героя Кыргызской Республики Турдакуна Усубалиева.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015 года.
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