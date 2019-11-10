Не мечтают о богатом муже, доме. Манат Сулайманова о феминизме в Швейцарии

Журналистка одного их местных телеканалов Манат Сулайманова вместе с мужем — тоже из сферы СМИ — 12 лет назад решили уехать из страны. Причины были разные. Семья с двумя детьми переехала в город Лозанно на юго-западе Швейцарии.

Манат Сулайманова из страны уехала, но из местных СМИ не ушла: начала снимать сюжеты из Швейцарии. Так у некоторых кыргызстанских телеканалов появился собственный корреспондент в Европе.

Фото из личного архива Манат Сулаймановой

Об особенностях жизни и работы в Швейцарии Манат Сулайманова рассказала 24.kg.

— Вы бесплатно делаете телевизионные материалы для нескольких каналов страны. Не можете отойти от профессии?

— Как говорят, бывших чекистов не бывает, наверное, не бывает и бывших журналистов. В Швейцарии у меня есть основная работа, снимаю репортажи для кыргызстанских ТВ в свободное время. Сама себе журналист и оператор. В Европе журналисты пишут текст, снимают и монтируют. Мне пока с монтажом помогают коллеги из Кыргызстана.

Фото из личного архива Манат Сулаймановой

Моя цель — побольше рассказать о Швейцарии, полезных вещах, показать способы решения каких-то проблем в Кыргызстане. Хочу донести, что иногда даже с минимальными расходами, более простым путем можно улучшить жизнь.

Радует обратная связь: после показа кто-то благодарит за материал, кто-то просит помощи. Стараюсь дать побольше информации и советов.

— Какая ваша основная работа?

— В последние несколько лет работаю в интеграционном центре для женщин. Наша задача — создать условия для их развития. Найти работу помогло свободное владение несколькими языками, в том числе французским.

Центр финансируется мэрией города Лозанно. Муниципалитет заинтересован, чтобы женщины не сидели в четырех стенах, а смогли найти подходящую работу, устроили детей в садик и активно принимали участие в городской жизни. Приезжим помогаем найти языковые курсы.

Есть такие же центры для мужчин, где их обучают новым профессиям.

— Манат, вы знакомы со швейцарскими журналистами, чем их работа отличается?

— Швейцарские коллеги в основном делают акцент на аналитику. Например, они могут сделать вывод только после всестороннего изучения темы.

У них строгие требования к сбору информации. Например, когда я готовила свой материал по специальным автобусам в библиотеку, чтобы взять интервью у ученика, пришлось получить письменное разрешение его родителей. Манат Сулайманова



Здесь я не могу выйти на улицу или зайти в какое-нибудь общественное заведение и начать снимать людей. Дети могут принять участие только с разрешения родителей. Прежде чем снимать материал о тех же специальных автобусах в библиотеку, я согласовывала свои действия, объяснила свою цель, показывала вопросы и список интервьюируемых.

Это, во-первых, безопасность, во-вторых, внутренний порядок. Например, если среди подростков появятся опасные для жизни игры, полиция сразу примет меры и ограничит распространение в интернете. Журналисты тоже очень деликатно освещают тему, лишний раз не употребляя названия игр.

Швейцарские коллеги показывают приверженность не только этике, стандартам журналистики, но и неписанным правилам. Мне нравится их солидарность и патриотизм.

— А как прошла ваша адаптация, трудно было начать жить в Европе?

— Конечно. Нужно время, чтобы привыкнуть, выучить язык, найти друзей.

Мы первый год посвятили изучению языка. Затем начали путешествовать в соседние страны. За эти годы даже не заметили, как наши дети в Европе окончили школу, университет и начали работать. Теперь и у сына, и у дочки свои семьи. Для меня за границей время летит быстро.

— Это, наверное, потому что европейцы ведут очень активный образ жизни, у них все расписано по минутам...

— Да, здесь люди очень активны, все заняты. Мне особенно нравится их отношение к здоровью. Например, несмотря на быстрый ритм жизни, даже во время обеденного перерыва можно увидеть сотрудника компании, который переодевается и бегает. И тут нет возрастных ограничений.

Вообще спорту уделяется много времени. Можно сказать, каждый четвертый житель страны ведет активный образ жизни. Ребенка с четырех лет учат кататься на лыжах.

В отличие от нас много разговоров не о политике, а об укреплении здоровья. В Швейцарии редко увидишь людей, страдающих ожирением. Манат Сулайманова

Кстати, Швейцария входит в десятку стран по продолжительности жизни.

— Швейцария — многоязычная страна. Как удается местным общаться сразу на нескольких языках?

— Да, в Швейцарии четыре языка имеют государственный статус. Районы ближе к Германии разговаривают на немецком, в приграничных с Италией зонах — на итальянском, ближе к Франции — на французском. Основной язык -швейцарский. Но всех объединяет идеология страны. Как я уже говорила, здесь вопрос интеграции — не пустые слова, поэтому власти создали спрос на знание госязыков, мотивируя приезжих к быстрому изучению. Иначе просто пропадешь.

— Какую роль выполняют женщины в одной из самых богатых стран мира?

— За свои права европейские женщины боролись долго. В Швейцарии они только с 1971 года смогли участвовать в выборах.

На сегодня остается разница в оплате труда: у мужчин она на 20 процентов больше. Женщины ищут работу не на полный день, соответственно, высокие посты тоже получают в основном мужчины. Манат Сулайманова

Оплачеваемый декретный отпуск длится только четыре месяца.

Но в целом в обществе нет гендерного угнетения. В Европе женщина, которая сидит дома с ребенком, имеет особый статус. Она знает, что выполняет такую же работу как муж за пределами дома. Супруг, понимая это, помогает ей после работы. В Швейцарии с детства воспитывают мальчиков и девочек в равенстве, не разделяя обязанности на женские и мужские. И это в будущем способствует хорошим отношениям в семейной жизни.

— В Швейцарии феминизм уже потерял актуальность, учитывая благополучное положение женщин в обществе?

— Я не могу сказать, что в Швейцарии отношение к женщинам на самом высоком уровне. Есть пробелы, есть недовольства, проводятся разные феминистические акции.

Кстати, в Швейцарии впервые женщина стала министром в 1984 году. С тех пор такую высокую должность занимали только шесть женщин. Манат Сулайманова

Несколько лет назад в центре, где я работала, провели очень интересную акцию для привлечения внимания к проблемам женщин. Участники должны были ровно в 15.00 выйти на улицу или балкон офиса и свистнуть. Конечно, для этого тоже получали разрешение, как и для других акций, маршей.

Фото из личного архива Манат Сулаймановой

Если честно, увидев некоторые лозунги, например, «я не буду наливать чай», «я не должна знать своих семерых матерей» на митинге, приуроченном ко Всемирному женскому дню в Бишкеке, была удивлена. Да, надо знать своих матерей наряду с отцами до седьмого, если надо и до десятого поколения. Одно другому не мешает. Не надо ставить феминизм, права женщин против менталитета, традиций. Таким движениям надо учитывать и национальные интересы. Лучше давайте избавимся от стереотипов, преступных способов создания, изменим отношение к келинкам и женам как к рабыням.

Многие аспекты жизни зависят от самих женщин.

Например, в Швейцарии никто никогда даже не попытается поднять свой статус в обществе с помощью дорогой шубы или брендовой одежды.

Они этим не хвастаются, потому что другие ценности. Не как у наших — богатый муж, дорогие вещи, большой дом.