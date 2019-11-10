Не мечтают о богатом муже, доме. Манат Сулайманова о феминизме в Швейцарии

Журналистка одного их местных телеканалов Манат Сулайманова вместе с мужем — тоже из сферы СМИ — 12 лет назад решили уехать из страны. Причины были разные. Семья с двумя детьми переехала в город Лозанно на юго-западе Швейцарии.
Манат Сулайманова из страны уехала, но из местных СМИ не ушла: начала снимать сюжеты из Швейцарии. Так у некоторых кыргызстанских телеканалов появился собственный корреспондент в Европе.
Об особенностях жизни и работы в Швейцарии Манат Сулайманова рассказала 24.kg.
— Вы бесплатно делаете телевизионные материалы для нескольких каналов страны. Не можете отойти от профессии?
— Как говорят, бывших чекистов не бывает, наверное, не бывает и бывших журналистов. В Швейцарии у меня есть основная работа, снимаю репортажи для кыргызстанских ТВ в свободное время. Сама себе журналист и оператор. В Европе журналисты пишут текст, снимают и монтируют. Мне пока с монтажом помогают коллеги из Кыргызстана.
Моя цель — побольше рассказать о Швейцарии, полезных вещах, показать способы решения каких-то проблем в Кыргызстане. Хочу донести, что иногда даже с минимальными расходами, более простым путем можно улучшить жизнь.
Радует обратная связь: после показа кто-то благодарит за материал, кто-то просит помощи. Стараюсь дать побольше информации и советов.
— Какая ваша основная работа?
— В последние несколько лет работаю в интеграционном центре для женщин. Наша задача — создать условия для их развития. Найти работу помогло свободное владение несколькими языками, в том числе французским.
Центр финансируется мэрией города Лозанно. Муниципалитет заинтересован, чтобы женщины не сидели в четырех стенах, а смогли найти подходящую работу, устроили детей в садик и активно принимали участие в городской жизни. Приезжим помогаем найти языковые курсы.
Есть такие же центры для мужчин, где их обучают новым профессиям.
— Манат, вы знакомы со швейцарскими журналистами, чем их работа отличается?
— Швейцарские коллеги в основном делают акцент на аналитику. Например, они могут сделать вывод только после всестороннего изучения темы.
У них строгие требования к сбору информации. Например, когда я готовила свой материал по специальным автобусам в библиотеку, чтобы взять интервью у ученика, пришлось получить письменное разрешение его родителей.Манат Сулайманова
Здесь я не могу выйти на улицу или зайти в какое-нибудь общественное заведение и начать снимать людей. Дети могут принять участие только с разрешения родителей. Прежде чем снимать материал о тех же специальных автобусах в библиотеку, я согласовывала свои действия, объяснила свою цель, показывала вопросы и список интервьюируемых.
Это, во-первых, безопасность, во-вторых, внутренний порядок. Например, если среди подростков появятся опасные для жизни игры, полиция сразу примет меры и ограничит распространение в интернете. Журналисты тоже очень деликатно освещают тему, лишний раз не употребляя названия игр.
— А как прошла ваша адаптация, трудно было начать жить в Европе?
— Конечно. Нужно время, чтобы привыкнуть, выучить язык, найти друзей.
Мы первый год посвятили изучению языка. Затем начали путешествовать в соседние страны. За эти годы даже не заметили, как наши дети в Европе окончили школу, университет и начали работать. Теперь и у сына, и у дочки свои семьи. Для меня за границей время летит быстро.
— Это, наверное, потому что европейцы ведут очень активный образ жизни, у них все расписано по минутам...
— Да, здесь люди очень активны, все заняты. Мне особенно нравится их отношение к здоровью. Например, несмотря на быстрый ритм жизни, даже во время обеденного перерыва можно увидеть сотрудника компании, который переодевается и бегает. И тут нет возрастных ограничений.
Вообще спорту уделяется много времени. Можно сказать, каждый четвертый житель страны ведет активный образ жизни. Ребенка с четырех лет учат кататься на лыжах.
В отличие от нас много разговоров не о политике, а об укреплении здоровья. В Швейцарии редко увидишь людей, страдающих ожирением.Манат Сулайманова
Кстати, Швейцария входит в десятку стран по продолжительности жизни.
— Швейцария — многоязычная страна. Как удается местным общаться сразу на нескольких языках?
— Да, в Швейцарии четыре языка имеют государственный статус. Районы ближе к Германии разговаривают на немецком, в приграничных с Италией зонах — на итальянском, ближе к Франции — на французском. Основной язык -швейцарский. Но всех объединяет идеология страны. Как я уже говорила, здесь вопрос интеграции — не пустые слова, поэтому власти создали спрос на знание госязыков, мотивируя приезжих к быстрому изучению. Иначе просто пропадешь.
— Какую роль выполняют женщины в одной из самых богатых стран мира?
— За свои права европейские женщины боролись долго. В Швейцарии они только с 1971 года смогли участвовать в выборах.
На сегодня остается разница в оплате труда: у мужчин она на 20 процентов больше. Женщины ищут работу не на полный день, соответственно, высокие посты тоже получают в основном мужчины.Манат Сулайманова
Оплачеваемый декретный отпуск длится только четыре месяца.
Но в целом в обществе нет гендерного угнетения. В Европе женщина, которая сидит дома с ребенком, имеет особый статус. Она знает, что выполняет такую же работу как муж за пределами дома. Супруг, понимая это, помогает ей после работы. В Швейцарии с детства воспитывают мальчиков и девочек в равенстве, не разделяя обязанности на женские и мужские. И это в будущем способствует хорошим отношениям в семейной жизни.
— В Швейцарии феминизм уже потерял актуальность, учитывая благополучное положение женщин в обществе?
— Я не могу сказать, что в Швейцарии отношение к женщинам на самом высоком уровне. Есть пробелы, есть недовольства, проводятся разные феминистические акции.
Кстати, в Швейцарии впервые женщина стала министром в 1984 году. С тех пор такую высокую должность занимали только шесть женщин.Манат Сулайманова
Несколько лет назад в центре, где я работала, провели очень интересную акцию для привлечения внимания к проблемам женщин. Участники должны были ровно в 15.00 выйти на улицу или балкон офиса и свистнуть. Конечно, для этого тоже получали разрешение, как и для других акций, маршей.
Если честно, увидев некоторые лозунги, например, «я не буду наливать чай», «я не должна знать своих семерых матерей» на митинге, приуроченном ко Всемирному женскому дню в Бишкеке, была удивлена. Да, надо знать своих матерей наряду с отцами до седьмого, если надо и до десятого поколения. Одно другому не мешает. Не надо ставить феминизм, права женщин против менталитета, традиций. Таким движениям надо учитывать и национальные интересы. Лучше давайте избавимся от стереотипов, преступных способов создания, изменим отношение к келинкам и женам как к рабыням.
Многие аспекты жизни зависят от самих женщин.
Они этим не хвастаются, потому что другие ценности. Не как у наших — богатый муж, дорогие вещи, большой дом.