ФОМС будет оплачивать услуги стоматологов по-новому

Фонд обязательного медицинского страхования внедряет новый формат приема пациентов в стоматологических поликлиниках Оша. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

По ее данным, новая система позволит адресно получать бесплатную стоматологическую помощь льготной категории граждан (дети до 10 лет, беременные женщины, вставшие на учет, пенсионеры 70 лет и старше) с кариесом зубов и пульпитом.

«Информационная система «Стоматология» позволит оптимизировать механизм финансирования за предоставленную стоматологическую услугу. Она уже внедряется в Бишкеке. Ее главное преимущество, что фонд будет оплачивать адресно, за пролеченных пациентов», — отметили в ФОМС.

В организации напомнили, что в 2018 году создана рабочая группа из представителей Министерства здравоохранения КР, Фонда ОМС, руководителей стоматологических организаций для оптимизации и усовершенствования механизма оплаты в пилотных организациях здравоохранения стоматологического профиля Бишкека. Ей разработано и утверждено временное положение о порядке оплаты стомуслуг, оказываемых на амбулаторном уровне в системе Единого плательщика в столице.