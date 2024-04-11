Из-за сбоя в информационной системе Соцфонда есть задержки в госпитализации

В связи с техническим сбоем в информационной системе Социального фонда, администрирующего и управляющего статусом застрахованности работающих граждан, временно приостановлено определение статуса застрахованности трудящихся. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

Из-за этого плановая госпитализация в медицинские учреждения страны задерживается.

«Однако это не затрагивает детей до 16 лет, пенсионеров и лиц, получающих социальное пособие. Граждане, обладающие полисом ОМС, не подпадают под данную задержку, поскольку управление базовой системой «Полис ОМС» осуществляется Фондом ОМС», — отметили в организации.

В ФОМС напомнили, что наличие статуса застрахованности дает право на внесение сооплаты среднего уровня (от 840 до 1 тысячи 510 сомов) в зависимости от уровня больницы. При его отсутствии граждане оплачивают максимальную сумму — от 8 тысяч 400 до 14 тысяч 310 сомов.