Центры координации и управления здравоохранения созданы во всех областях

В областях созданы центры координации и управления здравоохранения. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, в рамках реализации указа президента о реформировании механизмов финансирования системы здравоохранения и с целью повышения ее эффективности созданы центры координации и управления здравоохранением в областях.

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«Центры будут осуществлять контроль за соблюдением законодательства и нормативных актов в сфере охраны здоровья населения, принимать меры по противодействию коррупции, организовывать контроль за закупками лекарственных средств, рассматривать жалобы и заявления на незаконные действия работников здравоохранения, а также предлагать привлечение их к ответственности в соответствии с законодательством. Это направлено на улучшение качества и доступности здравоохранения для всех граждан», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что население при получении медицинских услуг все еще сталкивается с системными проблемами их качества. Основные причины этого — недостаточное материально-техническое обеспечение, неэффективное использование выделяемых денег из республиканского бюджета и средств обязательного медицинского страхования, кадровый дефицит и низкая мотивация персонала. ФОМС, который должен реализовывать государственную политику в области базового государственного и обязательного медицинского страхования граждан и отвечать за гарантированное обеспечение их качественной медицинской и профилактической помощью, превратился в финансовый орган аккумулирования консолидированного бюджета и распорядителя финансовых средств. При этом основные функции по контролю качества медицинских, фармацевтических и иных услуг, рассмотрение обращений граждан с оперативным реагированием выполняются недостаточно.