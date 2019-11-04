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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Следователи приехали на обыск в «Автомаш-Энерго» на машине с подложными номерами

На обыск в офис компании «Автомаш-Энерго», которая принадлежит Сеидбеку Атамбаеву, следователи Военной прокуратуры приехали на автомобиле с подложными номерами. Об этом сообщают журналисты телеканала «Апрель».

По данным информационного ресурса, в офис компании следователи приехали на автомобиле Audi A-6. Результат поиска автомашины в сервисе Carcheck показал, что госномер S 0500 J числится за автомобилем Mercedes-Вenz 320.

«Следовательно, можно сделать вывод о том, что на автомобиле установлены подложные госномера. А второй автомобиль, на котором приехали следователи, — Lexus RX 300. На нем стоят официальные государственные номера, однако автовладелец имеет неоплаченные штрафы на сумму 8 тысяч сомов», — отмечает СМИ.

31 октября в головном офисе предприятия «Автомаш-Энерго» прошли обыски.

Следственная группа Военной прокуратуры расследует ряд уголовных дел в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, в том числе в соучастии в коррупции и легализации преступных доходов.
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