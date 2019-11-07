Игорь Шестаков: В Кыргызстане СМИ превратились в способ заработка

В День информации и печати медиаэксперт Игорь Шестаков поделился с 24.kg своим мнением о состоянии современных СМИ Кыргызстана.

Он считает, наши средства массовой информации сегодня перестали быть профессиональными и превратились в способ заработка (причем не всегда честный) для своих хозяев.

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По его словам, такое понятие, как профессионализм, осталось в начале 2000-х годов, и сегодня хватит пальцев на одной руке, чтобы сказать, какие ресурсы в Кыргызстане остаются верными общепринятым стандартам.

«К сожалению, редакторские требования сведены к минимуму, и порой складывается впечатление, что, как журналист написал статью или снял сюжет, так продукт и вышел без какой-либо правки. Это стало тенденцией. Сейчас наши масс-медиа напоминают посудины без весел: несутся туда, куда ветер дует», — подчеркнул Игорь Шестаков.

Если мы хотим, чтобы СМИ в нашей стране стали профессиональны, надо возрождать школу редакторов. Редактор — это как капитан для корабля, какой он курс задаст, туда лодка и плывет. Медиаэксперт Игорь Шестаков

Он добавил, что в целом утрата профессионализма породила другое явление — на смену информационным ресурсам пришли социальные сети. «Сегодня это реальная конкуренция. Модернизация нашей бытовой сферы и появление мобильных устройств дали возможность каждому быть журналистом. Главное — вовремя заплатить за интернет и иметь неплохую камеру в телефоне», — сказал эксперт.

Игорь Шестаков полагает, что еще одна ловушка для СМИ — это политические партии, вернее их лидеры. Они превратили масс-медиа в инструмент борьбы за власть.

«Объективность присуща очень небольшому количеству медийных ресурсов, среди них я назвал бы 24.kg. Это информационное агентство работает по тем стандартам журналистики, когда важна независимая подача информации», — отметил Игорь Шестаков.

СМИ сегодня — это бизнес. Изданиям надо выживать, зарабатывать. Поэтому в погоне за длинным сомом наши журналисты не гнушаются и черным пиаром. Медиаэксперт Игорь Шестаков

Вместе с тем Кыргызстан, как считает эксперт, был и остается лидером по количеству средств массовой информации и по разнообразию представленных в них точках зрения.