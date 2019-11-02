Кыргызстан предложил создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями

В контексте борьбы с современными вызовами и угрозами Кыргызстан выдвинул инициативу о создании органа ШОС по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом на заседании саммита глав правительств стран — участниц ШОС заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, экономические преступления носят транснациональный характер. Они тесно связаны с другими преступлениями, такими как наркоторговля, контрабанда и нелегальные доходы, и представляют серьезную угрозу для безопасности государств.

«В 2001 году, принимая решение вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, КР, как и все члены организации, взяла на себя большую ответственность. Наша встреча проходит в непростых условиях развития мировой экономики и мирового сообщества в целом. Преодолеть трудности и двигаться к намеченным целям мы сможем, только объединив наши усилия. Уверен, что Шанхайская организация сотрудничества станет надежным символом мира и стабильности в мире», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.