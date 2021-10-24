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Общество

Кыргызстанка Сабина Ибраимова выступит в финале московской «Романсиады»

В Бишкеке завершился пятый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Кыргызстане.

По его данным, в конкурсе приняли участие более 60 исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

посольства России
Фото посольства России

Победителем стала представительница Казахстана Амина Рахимджанова. Она будет представлять свою страну на «Романсиаде-2021» в Москве.

Кыргызстанка Сабина Ибраимова удостоена первой премии. Она также выступит в финале «Романсиады», который состоится в декабре 2021 года в столице России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211426/
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