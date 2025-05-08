В Бишкеке наградили победителей конкурса «Красная гвоздика»

Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса «Красная гвоздика» прошли в Большом зале Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, состоялся гала-концерт, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подчеркнута важность сохранения памяти о героических страницах истории и передачи этих ценностей подрастающему поколению через творчество, песню и слово.

Фестиваль-конкурс «Красная гвоздика» проводится ежегодно с 2000-го. С 2001 года муниципалитет оказывает поддержку этому культурному событию.

В нынешнем году фестиваль собрал талантливых исполнителей разных поколений, среди которых — хоры, вокалисты, творческие коллективы из образовательных учреждений и общественных организаций. Участники представили композиции, проникнутые духом героизма, любви к Родине и памяти о Великой Победе.

Победители награждены дипломами, денежными средствами и аплодисментами благодарных зрителей.