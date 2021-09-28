23:51
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Общество

Детский фестиваль «Карусель», который пройдет в Бишкеке, приглашает участников

В Бишкеке 13-14 ноября состоится музыкальный фестиваль детских творческих коллективов «Карусель». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества.

К участию приглашаются детские хореографические и вокальные коллективы Кыргызстана, а также сольные исполнители.

Прием заявок завершится 1 ноября.

Подробнее об условиях участия можно узнать по ссылке.

Организаторы фестиваля — представительство Россотрудничества в КР и национальный центр детей и юношества «Сейтек».

Фестиваль пройдет в рамках продолжающегося Перекрестного года России и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208557/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел первый в Кыргызстане фестиваль по инклюзивному образованию
Ближе к Японии. В Бишкеке состоялся Japan Day
Праздник вкуса. Как в Бишкеке проходит Фестиваль еды
Праздник вкуса. На фестивале еды будут подарки, мастер-классы и много музыки
Пятая «Среднеазиатская Романсиада» состоится в Бишкеке. Приглашают участников
В Нарыне прошел фестиваль ширдаков. Победительнице 80 лет
Сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли едет в Бишкек
В Джалал-Абаде прошел фестиваль мастеров и дизайнеров «Золотая долина»
В Бишкеке пройдет первый фестиваль китайской стратегической игры Го
Праздник вкуса. В Бишкеке пройдет двухдневный фестиваль еды
Популярные новости
Шестиклассник в&nbsp;Бишкеке решил продать свою школу Шестиклассник в Бишкеке решил продать свою школу
Эльдар Сайфутдинов: У&nbsp;кыргызстанцев сильно развито чувство локтя Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
Коррупция и&nbsp;события в&nbsp;Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева привезли в&nbsp;суд Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева привезли в суд
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
28 сентября, вторник
23:31
В Германии хомяка научили торговать криптовалютой. Как он это делает В Германии хомяка научили торговать криптовалютой. Как...
23:03
Новый асфальт на улице Толстого в Бишкеке пошел волнами
22:46
Детский фестиваль «Карусель», который пройдет в Бишкеке, приглашает участников
22:27
Пешеходный переход в никуда. В Бишкеке зебра упирается в парковку и бордюры
22:04
Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября