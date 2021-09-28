Детский фестиваль «Карусель», который пройдет в Бишкеке, приглашает участников

В Бишкеке 13-14 ноября состоится музыкальный фестиваль детских творческих коллективов «Карусель». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества.

К участию приглашаются детские хореографические и вокальные коллективы Кыргызстана, а также сольные исполнители.

Прием заявок завершится 1 ноября.

Подробнее об условиях участия можно узнать по ссылке.

Организаторы фестиваля — представительство Россотрудничества в КР и национальный центр детей и юношества «Сейтек».

Фестиваль пройдет в рамках продолжающегося Перекрестного года России и Кыргызстана.