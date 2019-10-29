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Общество

Мэрия Бишкека рассматривает варианты покупки троллейбусов и автобусов

Мэрия Бишкека рассматривает четыре варианта приобретения новых троллейбусов и автобусов. Об этом на плановом совещании в муниципалитете сообщил вице-мэр Азизбек Алымкулов.

По его словам, уже разработаны ТЗ и ТЭО по приобретению общественного транспорта и внесены в мэрию и бюджетную комиссию БГК.

«Мы рассматриваем четыре варианта. Лизинг на 15 лет, при этом, чтобы первые три года были без выплат. Второй вариант — это кредитные средства. Вопрос прорабатываем с ЕБРР, наше предложение находится в Минфине. Кроме того, работаем с Российско-Кыргызским фондом развития. И последний вариант — приобретение за счет средств местного бюджета», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что ежегодно Бишкеку требуется около 50-60 единиц общественного транспорта.

Напомним, в апреле в Бишкек прибыли 60 новых автобусов. На их приобретение выделяли 382,5 миллиона сомов. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. обязалась поставить их за 301 миллион сомов.
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