15:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда

Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дорожные работы на улице Московской идут по графику. Корпорация China Road & Bridges Corporation уже укладывает верхний слой асфальтобетона повышенной прочности.

Перекрестки с улицами Тоголока Молдо и Исанова еще закрыты для движения транспорта.

В муниципалитете просят автовладельцев не заезжать на закрытые участки дороги, где укладывают асфальт.

«Новое покрытие еще недостаточно прочное и может деформироваться», — отметили в мэрии.

Завершить ремонт планируют к 1 ноября.
Ссылка:
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Перекрестки на ремонтируемой улице Московской в Бишкеке закрыли
Отрезок улицы Московской открыли, но светофоры не включили
Отрезок улицы Московской в Бишкеке открыли для проезда автотранспорта
Улица Токтогула стала двусторонней до конца октября
На ремонт закрывают еще один участок улицы Московской
Копать не перекопать. Почему вскрывают новый асфальт
Отремонтированную улицу Салиевой снова перекопали
Ремонт улицы Московской обещают закончить до 30 октября
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев
Мэрия vs пони: лошадку изгнали, но она вернулась
Популярные новости
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты
Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от&nbsp;налоговой Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от налоговой
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, когда в&nbsp;квартиры горожан начнут подавать тепло В мэрии Бишкека рассказали, когда в квартиры горожан начнут подавать тепло
Бизнес
Акционеры завода &laquo;Ореми&raquo; просят президента защитить их&nbsp;частную собственность Акционеры завода «Ореми» просят президента защитить их частную собственность
В&nbsp;Международном аэропорту &laquo;Ош&raquo; открыт новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&mdash; Кувейт В Международном аэропорту «Ош» открыт новый регулярный рейс Кувейт — Ош— Кувейт
Нариман Тюлеев о&nbsp;том, как распределяли участки в&nbsp;парке имени Ататюрка Нариман Тюлеев о том, как распределяли участки в парке имени Ататюрка
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует недвижимость по&nbsp;выгодным ценам «Бакай Банк» реализует недвижимость по выгодным ценам
28 октября, понедельник
15:21
Сооронбай Жээнбеков встречался с Чолпон Джакуповой. О чем говорили Сооронбай Жээнбеков встречался с Чолпон Джакуповой. О ч...
15:03
Дело энергетиков. Сапар Исаков так и не явился на процесс
14:40
В Бишкеке за рулем ездит непристегнутый инспектор. Что ответили в ГУОБДД
14:23
Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда
14:19
Суд над экс-мэрами. Какой нанесен ущерб, потерпевшие не могут ответить