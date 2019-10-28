Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дорожные работы на улице Московской идут по графику. Корпорация China Road & Bridges Corporation уже укладывает верхний слой асфальтобетона повышенной прочности.

Перекрестки с улицами Тоголока Молдо и Исанова еще закрыты для движения транспорта.

В муниципалитете просят автовладельцев не заезжать на закрытые участки дороги, где укладывают асфальт.

«Новое покрытие еще недостаточно прочное и может деформироваться», — отметили в мэрии.

Завершить ремонт планируют к 1 ноября.