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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Семь лет тюрьмы и штраф просит гособвинение для Икрамжана Илмиянова

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

В ходе процесса суд объявил об окончании рассмотрения дела и перешел к прениям сторон.

Представитель гособвинения заявил, что вина подсудимого доказана полностью. Прокурор просит суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев, а также взыскать штраф в размере 1 тысячи 800 расчетных показателей (180 тысяч сомов).

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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