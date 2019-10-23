Икрамжан Илмиянов: Меня не задерживали в России, я сам вернулся в Бишкек

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

В ходе заседания подсудимый заявил, что не признает своей вины. По его словам, о возбужденном в отношении него уголовном деле он узнал из интернета и от родственников.

«После того как узнал о деле, сам решил вернуться в Бишкек из России. Никаких процессуальных документов о моем задержании в РФ не составлялось. То есть там меня никто не задерживал. Мне предъявили обвинение только в ГКНБ, куда я сам явился для дачи показаний. Ни о каких деньгах от белорусской фирмы я не знаю. Почему свидетели дают такие показания, нужно спросить у них», — сказал Икрамжан Илмиянов.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.