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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Дело Икрамжана Илмиянова. Юрист просит процедуру примирения сторон, суд отказал

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

Адвокат Кубанычбек Ташбалтаев напомнил суду о процедуре медиации. Юрист указал, что, после того как потерпевший изучил материалы уголовного дела, выслушал свидетелей, самого подсудимого, он вправе отказаться от поддержания обвинения.

«Потерпевший вправе пойти на примирение сторон не потому, что ущерб возмещен или принесены извинения, а потому, что он мог убедиться в невиновности подсудимого. В связи с этим прошу суд провести процедуру примирения сторон и поручить ее медиатору», — сказал Кубанычбек Ташбалтаев.

Однако судья Дамирбек Назаров отказал адвокату, сославшись на то, что процедура медиации применяется к обвиняемым, совершившим менее тяжкое преступление. Обвинение Икрамжана Илмиянова не предусматривает примирения сторон.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве
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Дело Икрамжана Илмиянова. Юрист просит процедуру примирения сторон, суд отказал