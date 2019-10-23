Дело Икрамжана Илмиянова. Подсудимый не признает вину

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

В ходе допроса подсудимый заявил, что не признает свою вину. По словам Икрамжана Илмиянова, из 40 свидетелей он знает только одного — сопартийца Чыныбека Анарбек уулу.

«С предъявленным обвинением не согласен. Я не виновен и никогда не признавал вменяемое мне преступление. Никто, кроме одного из свидетелей, не знает меня, а я их. Чыныбека Анарбек уулу я знаю только как сопартийца, соответственно, и отношения у нас были такими же. Он работал в штабе СДПК», — сказал Икрамжан Илмиянов.

Он добавил, что о белорусской фирме узнал только из материалов уголовного дела.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.