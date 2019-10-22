Бывший охранник Алмазбека Атамбаева отказался от дачи показаний

Бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев отказался от дачи показаний. Его адвокат Бакытбек Автандил уулу объяснил 24.kg почему.

По его словам, его подзащитный уже ранее отвечал на те же самые вопросы следователей, находясь в статусе свидетеля. «Зачем повторять одно и то же? Канат Сагымбаев же дал показания, когда был свидетелем. Поэтому он и отказался от допроса», — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что Канат Сагымбаев отказался от очной ставки с Алгой Кылычевым.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.