Беспорядки в Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на допрос в МВД

Телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев находится на допросе в МВД. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Кундуз Жолдубаева.

По словам адвоката Замира Жоошева, он подозревается в организации массовых беспорядков 5-9 октября 2020 года.

«Мои подзащитные Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев проходят допрос в качестве подозреваемых в следственной службе МВД по беспорядкам, которые произошли 5-9 октября. Все мы знаем, кто организовывал и участвовал в этих событиях. Такие свидетели, как Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов, назвали организатором беспорядков Сооронбая Жээнбекова. Я ходатайствовал о том, чтобы допросили указанных двух свидетелей, и если будет необходимость — экс-президента. В письменном виде удовлетворили мою просьбу», — рассказал Замир Жоошев.

Адвокат утверждает, что его подзащитные не участвовали в организации октябрьских беспорядков.

«Напротив, они являются пострадавшими в тех событиях. Мы видели, как 9 октября агрессивная толпа напала на мирных митингующих и закидала камнями. Про 5 октября могу сказать, что в это время Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов находились в СИЗО. У них не было возможности устраивать беспорядки на площади», — заключил юрист Замир Жоошев.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие вышли на акцию протеста. На площади между ними и сторонниками Садыра Жапарова произошла потасовка. Участников митинга закидали камнями.

Позже ГКНБ и МВД задержали организаторов акции протеста, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.