Дело Атамбаева. Суд в отношении Каната Сагымбаева провели без его участия

Бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева оставили под стражей. Об этом на своей странице в Facebook написала Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Бишкекский горсуд оставил решение первой инстанции в силе. Судебный процесс по избранию меры пресечения провели без участия самого обвиняемого.

Напомним, Каната Сагымбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, активист Темирлан Султанбеков, бывший президент Алмазбек Атамбаев, а также экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.