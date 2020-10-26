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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Дело Атамбаева. Суд в отношении Каната Сагымбаева провели без его участия

Бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева оставили под стражей. Об этом на своей странице в Facebook написала Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Бишкекский горсуд оставил решение первой инстанции в силе. Судебный процесс по избранию меры пресечения провели без участия самого обвиняемого.

Напомним, Каната Сагымбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, активист Темирлан Султанбеков, бывший президент Алмазбек Атамбаев, а также экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170734/
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