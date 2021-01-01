Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность

Бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев считает, что в новом году каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за честь и сплоченность страны. Он поздравил с Новым годом всех кыргызстанцев и читателей 24.kg.

«Уважаемые кыргызстанцы, народ-созидатель! 2020 год был непростым. Но какими бы ни были испытания, наш народ все вытерпел, победил трудности. Во время пандемии, когда люди боролись за жизнь, кыргызский народ не падал духом, показал сплоченность. Подвиг каждого кыргызстанца стал известен во всем мире. Пусть все невзгоды уйдут! Пусть наступающий 2021-й будет годом развития, изменений и сплоченности!» — заключил Канат Сагымбаев.