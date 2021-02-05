Дело о беспорядках. Фариду Ниязову и Канату Сагымбаеву продлили меру пресечения

Экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канатбеку Сагымбаеву Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения до 10 апреля. Первый остается в следственном изоляторе, второй — под домашним арестом.

Оба являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в Бишкеке 9 октября 2020 года. По словам адвоката Замира Жоошева, заседание суда прошло без участия Фарида Ниязова.

«Фарида Ниязова не доставили из Бишкекского СИЗО-1. Сказали, что в связи с коронавирусом, но я считаю: это просто отговорка, потому что ранее его привозили на суд по событиям в Кой-Таше. Каната Сагымбаева также подозревают в организации, ему тоже продлили срок пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — сказал Замир Жоошев.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов.