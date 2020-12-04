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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова не привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву и экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову.

Известно, что прокуратура просит продлить обвиняемым по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года срок содержания под стражей в СИЗО-1.

Адвокат Замир Жоошев сообщил, что суд без участия обвиняемых не может проводить заседание по вопросу продления меры пресечения. «Суд должен рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения только с участием обвиняемых. Единственное, когда суд может проводить такой процесс, — при прохождении обвиняемых стационарной психиатрической экспертизы. Однако таких обстоятельств нет. При этом участие защитника обязательно», — сказал он.

Напомним, что в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175587/
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