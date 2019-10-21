Абсурд и ложь контрабандистов. Замглавы Финпола прокомментировал обвинения

Замглавы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Эмиль Жамгырчиев прокомментировал 24.kg скандал, в котором фигурирует и его имя.

«Я, как один из руководителей органа, основной задачей которого является борьба с экономической и финансовой преступностью, не удивлен подобному шагу со стороны заинтересованых лиц, в частности занимающихся контрабандой товаров, запрещенных для ввоза на территорию ЕАЭС. Уже неоднократно в средствах массовой информации появлялись аналогичные грязные сплетни в отношении руководства ГСБЭП. Но они не находили подтверждения», — заявил Эмиль Жамгырчиев.

Он отметил, что Финпол продолжает работу по выявлению, установлению и пресечению различных преступлений.

Эта работа нравится далеко не всем. Мы успели нажить себе множество «доброжелателей», пытающихся нас очернить или впутать в какую-либо историю. Мы готовы к тому, что подобное повторится. Но останавливать работу мы не собираемся. Эмиль Жамгырчиев

Он признался, что знал: Эмир Эмилканов написал заявление в ГКНБ, обвинив его и других чиновников в вымогательстве $50 тысяч. Однако подчеркивает, что вообще не знаком с этим человеком.

Замглавы ГСБЭП назвал изложенное в заявлении бизнесменом лживой информацией, которая бросает тень на все руководство ведомства.

«Таким образом, заинтересованные лица пытаются прикрыть свою незаконную деятельность по осуществлению контрабандной перевозки товаров», — полагает он.

По данным Эмиля Жамгырчиева, указанные в заявлении Эмира Эмилканова лица, которые якобы были задействованы в возврате ему вещественных доказательств, в настоящее время в подчинении замглавы Финпола не находятся.

«Один из следователей отстранен от занимаемой должности при расследовании дела управлением ГКНБ по Бишкеку. Второй следователь подал заявление по собственному желанию и переведен в распоряжение кадров. Начальник отдела переведен в другое подразделение ГСБЭП, которое также не курируется мной. Недостоверная информация, которую использует Эмир Эмилканов, вызывает сомнение в его намерениях. Она также демонстрирует заинтересованность заявителя очернить меня», — сказал собеседник.

Эмир Эмилканов ранее написал заявление в ГКНБ. Он заявил, что обратился к своему другу заместителю руководителя аппарата правительства Бакыту Калмуратову за содействием, поскольку у него с партнерами возникли проблемы с реализацией утиного мяса, доставленного из Китая.

Предприниматель со ссылкой на замруководителя аппарата кабмина сообщил, что Эмиль Жамгырчиев требует $50 тысяч.

«Он (Калмуратов. — Прим. 24.kg) позвонил и сказал, что мне грозит тяжкая статья Уголовного кодекса КР. При этом пообещал помочь за вознаграждение через замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева. Я пояснил ему, что не имею отношения к этому делу, и перестал общаться с ним, так как понял, что он не поможет объективно разобраться во всем. Но Калмуратов начал названивать мне, оказывать давление, что меня посадят в тюрьму. После этого я встретился с ним», — указано в заявлении Эмира Эмилканова.

Замглавы ГСБЭП назал эти слова предпринимателя полным абсурдом. По его словам, реализация задержанного утиного филе была вообще невозможна, потому что партия по постановлению суда подверглась утилизации с привлечением соответствующих экспертов Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, МП «Тазалык» и департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

«Сотрудники ГСБЭП по поступившему решению суда направили соответствующие запросы в указанные организации для выделения специалистов по утилизации вещественных доказательств, что также опровергает доводы заявителя», — добавил Эмиль Жамгырчиев.

Он также заметил, что уже восемь месяцев не курирует деятельность оперативно-следственных подразделений.

«По заявлению Эмира Эмилканова ведется расследование следователями ГСУ ГКНБ, по результатам которого будет установлена, надеюсь, вся несостоятельность доводов последнего», — резюмировал замглавы ГСБЭП.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня отстранил заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова от занимаемой должности.