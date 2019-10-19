Препятствие выходу в эфир телеканала «Апрель» смахивает на выслуживание

Надобности в запросе в Военную прокуратуру о вещании телеканала «Апрель» не было, такой шаг ОсОО «Цифровые технологии» похож на выслуживание. Об этом 24.kg заявила директор ОФ «Институт медиа полиси» Бегаим Усенова.

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По ее словам, в ОсОО не поступило запретительных бумаг на вещание канала, потому что запрета просто нет.

«Арест имущества не приравнивается к запрету деятельности. Но, рассмотрев вопрос о выходе в эфир, они обратились по собственной инициативе за уточнением в Военную прокуратуру. На что получили ответ: не пускать. А какой еще ответ хотели услышать?» — отметила Бегаим Усенова.

Она добавила, что иногда такие вещи происходят в целях перестраховки или чтобы выслужиться.

«Кстати, даже государство говорило, что к контенту «Апреля» претензий не имеет», — сказала глава ОФ.

Напомним, что эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» практически заблокирована. Он продолжает вещать на своем YouTube-канале.

Поскольку телеканал как средство массовой информации не был закрыт, разрешение на телевещание от Министерства культуры, информации и туризма КР не аннулировано, «Апрель» хотел выйти в эфир, но его попытку заблокировали.