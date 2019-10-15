От столкновений до стрельбы. Как кыргызстанцы живут на границе с Таджикистаном

О проблемах села Максат в Кулундинском айыльном округе теперь знают все кыргызстанцы. Новости из этого населенного пункта в Баткенской области появляются в СМИ регулярно и касаются исключительно приграничных конфликтов. Хотя в Максате полно других проблем.

В очередной раз о селе заговорили 16 сентября, когда местные жители попали под обстрел из миномета. Здесь был зафиксирован очередной приграничный конфликт.

Сюжет по теме Приграничные конфликты

Причиной противостояния между кыргызами и таджиками послужило строительство на спорном участке неизвестного объекта. В ходе перестрелки погибли один пограничник Кыргызстана и трое военнослужащих Таджикистана. Огнестрельные ранения получили несколько мирных жителей.

Вдоль села нет ни ограждений, ни знаков, предупреждающих, что это приграничная зона. Но абсолютно все местные и даже дети знают, где начинается и заканчивается своя территория.

Журналист 24.kg отправился в регион, чтобы узнать, как живут люди после очередного конфликта. За тысячу километров от власти

Максат находится от Бишкека на расстоянии более 1 тысячи километров. Село граничит с айыльным округом Овчи-Калача Гафурского района Таджикистана. Село Максат основано относительно недавно — в 1994 году — с целью развития приграничных территорий и чтобы хоть как-то приостановить миграцию граждан РТ. Правительство Кыргызстана тогда поставило 60 финских домов и бесплатно их раздало ветеранам Великой Отечественной войны и молодым семьям, решившимся переселиться. Затем 1,5 тысячи жителям района, нуждающимся в земельном участке, выделили по 15 соток.

По данным органов местной власти, сейчас в селе проживают 713 человек, это 260 семей. Сами местные говорят, что здесь не больше 120 домов.

Это не учитывая 136 семей — граждан Таджикистана, которые незаконно построили дома после самозахвата 37 гектаров земли и живут теперь в самом Максате.

В этом селе живут в основном кыргызы. Еще 15 процентов составляют граждане КР узбекской национальности, шесть семей таджикской. По словам главы села Сапарали Адинаева, только на 60 домов нет документов. Как раз на те самые финские домики.

Фото 24.kg. Сапарали Адинаев

«Это дома, которые построил кабмин. Согласно условиям бесплатного предоставления жилья, люди должны были в течение семи лет проживать тут. За эти годы у них не было возможности приватизировать квадратные метры. На оформление, сбор документов и другие формальности людям надо было собрать и выплатить около 50 тысяч сомов. У владельцев домов нет таких средств. Поэтому в прошлый раз правительственная делегация поручила решить проблему в течение месяца и за счет государства оформить документы», — рассказал он.

У остальных жителей села все документы на жилье есть. Когда страшно каждый день

Марзия Кабылова одна из первых переселилась в новое село. Она с мужем переехала в Максат 25 лет назад. Селом его назвать тогда было трудно: не было электричества, воды и всего 60 финских домиков.

Фото 24.kg

«Мы были молоды, были рады, что появилась собственная крыша над головой. Получается, вместе с новым селом мы начали свой новый семейный путь. Тут мы вырастили своих детей», — вспоминает жительница.

Как говорит Марзия Кабылова, даже ниже, на территории Таджикистана, не было жителей.

«Их не было поблизости. Они появились только после того, как нам провели воду и мы начали осваивать земли», — отметила она.

Сейчас Марзия Кабылова вынуждена переселиться в однокомнатным сарай с двумя маленькими внуками. Ее дом находится прямо напротив погранзаставы РТ. В день последнего конфликта она с малышами была дома и пряталась в подвале.

«Было очень страшно. Мы не успели выйти из дома. Поэтому пришлось ждать. Только утром нас забрали военные. Внуки напуганы, сама я после этого слегла в больницу. Вот уже месяц не можем вернуться домой. Страшно. Не знаю, что будет дальше и где будем ночевать зимой», — сказала в отчаянии жительница. Об улице между двумя странами

Глава села Сапарали Адинаев предупредил о нежелательности спускаться к нижней улице. На одной ее стороне живут кыргызстанцы, на другой — граждане Таджикистана.

Чиновники даже порекомендовали не фотографировать улицу таджикской стороны. Опасно.

После конфликта соседи почти не общаются, избегают встреч. Ыкыбал Эркебаева — из таджикистанских кыргызов.

Фото 24.kg. Улица, разделяющая Кыргызстан и Таджикистан

«У нас много родственников и друзей среди таджиков. Недавно только мы женили сына, были гости из Овчи-Калача тоже. Сейчас пока никто никому не звонит, стараемся не встречаться. И не спускаемся в таджикские села», — рассказала она.

На этой улице полностью сгорел дом местного кыргызстанца. Хозяев в тот день дома не было. Они находятся на заработках в России. Получается, хозяева дома после конфликта 16 сентября остались без крыши и потеряли все имущество. Глава села надеется, что дом будет восстановлен. Но кем и когда, неизвестно.

Всего пострадало 40 домов. Все жители ждут обещанных средств от правительства. Про необъединяющий футбол Дом дочери Нарбубу Шымаматовой находится рядом с участком «Футбольное поле». Она переехала жить к дочке после очередной перестрелки. Присматривает за внуками.

«Она мать-одиночка. Уже холодно, а разбитые стекла, дыры в крыше и стенах до сих пор не отремонтированы. Вчера военные Таджикистана без спроса забрали три тачки щебня. Ну могли бы не отбирать у сирот», — сокрушается женщина.

Когда журналист и сопровождающие его жители Максата пришли к «Футбольному полю», то сразу оказались под пристальным присмотром пограничников РТ.

После конфликта, напомним, принято решение совместно использовать стадион. Теперь, по словам местных жителей, три дня в неделю здесь играют таджики, три дня — обитатели Максата. В воскресенье выходной.

Прямо за стадионом расположена погранзастава Кыргызстана. Вышку после конфликта убрали.

Дети в Максате ходят в школу, которая тоже попала под обстрел, о котором теперь напоминают дыры в стенах учебного заведения.

«Дети были напуганы. С ними несколько дней работали психологи. В школе мы провели разъяснительную работу о причинах конфликтов на границах. Наши дети все знают и все понимают», — говорит завуч Шайбек Абдырахимов.

Постоянное напряжение Во время нашего приезда в Максат не удалось поговорить с некоторыми сельчанами, несмотря на предварительную договоренность. 7 октября здесь снова возникла стычка, и некоторые поспешили уехать. Есть и те, кто после сентябрьского противостояния так и не вернулся домой. Опасаются. Только мужчины приезжают присматривать за жильем.

7 октября житель Таджикистана начал возводить стену вокруг своего дома. По словам главы села, это тот самый участок, который был ранее захвачен гражданами другой страны.

«Во-первых, гражданин РТ строит на территории села Максат. Во-вторых, он начал стройку под линией электропередачи, что недопустимо. Акимы двух районов — Лейлекского (КР) и Гафурского (РТ) — пришли к согласию, что строительство должно быть приостановлено», — рассказал Сапарали Адинаев.Причин для противостояния между жителями двух сел остается достаточно.

«У Овчи-Калача нет пастбища, поэтому они пользуются нашими. Поливную воду тоже даем мы. На этой почве тоже возникают споры, ссоры. Наши жалуются, что жители Таджикистана часто оставляют мусор, даже тушу мертвого осла бросили как-то на нашей территории. Наши, конечно, выразили недовольство», — сообщил Сапарали Адинаев. Мост дружбы как рычаг давления

Фото 24.kg. Мост дружбы

Мост дружбы построили в 2014 году. Семьдесят процентов строительных работ профинансировал Кыргызстан, договорились с Таджикистаном использовать его совместно.

Это пока единственный путь в село Максат. Но во время конфликтов здесь появляются военные и перекрывают путь к Максату через мост.

Когда мы приехали на мост дружбы, за нами здесь тоже наблюдали военные соседнего государства.

А еще в школу села Максат не смогли провести интернет, потому что соседи выступили против. Они сказали, что кабель прокладывают через их территорию.

Местные чиновники опровергают это. Они говорят, что кабель проходил как раз над мостом дружбы, а он расположен на территории КР.

Латентное состояние

В Максате есть школа, ФАП, свет. Питьевой водой обеспечена только половина села. Для полива несколько лет назад начали строительство канала. Оставалось завершить прокладку всего четырех километров, однако работы приостановили.

Здесь заасфальтирована только главная дорога.

В отличие от других сел района, в Максате еще есть участки для строительства домов. Нет желающих переселиться.

Местные чиновники пытаются увеличить население, даже уверяют, что каждый год появляется около 20 новых семей. Но переселенцам они ничего, кроме призывов к патриотизму, предложить не могут. А тем временем пустующие земли потихоньку начинают осваивать жители соседних государств.

«Вот этот участок за мостом без разрешения начали использовать граждане Таджикистана. Каждую весну мы их гоняем, но через некоторое время они опять появляются и начинают сеять что-то, сажать. Очень трудно воздействовать на них», — отмечает Сапарали Адинаев и добавляет: чтобы не спровоцировать очередной конфликт, на многое приходится закрывать глаза.

Жители села Максат говорят, что главная их боль — это не отсутствие инфраструктуры, пособий, рабочих мест, а угроза потери хотя бы одного метра родной земли.