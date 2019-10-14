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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Председательствующему вновь заявили отвод

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня планировалось продолжить допрос свидетелей по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо».

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В начале судебного заседания адвокат Сергей Слесарев ходатайствовал о приобщении к материалам дела ответа из Минфина. В письме говорится, что $2 миллиона через республиканский бюджет не проходили, они не были включены в кредитное соглашение и не проходили ратификацию в правительстве.

Кроме того, он попросил вызвать дополнительного свидетеля — бывшего заместителя министра финансов Мирланбека Байгончокова.

«В материалах уголовного дела есть два письма, подписанные им. Чтобы получить разъяснения по ним и другим вопросам, прошу его допросить», — отметил Сергей Слесарев. 

Однако обвинение выступило против допроса, но поддержало приобщение ответа к материалам уголовного дела. Судья удовлетворил их предложение.

Защита осталась недовольна решением председательствующего Кубанычбека Касымбекова и еще четырежды просила допросить Мирланбека Байгончокова, но каждый раз получала отрицательный ответ. 

Ходатайство о допросе экс-замминистра заявил также обвиняемый Кубанычбек Кулматов, но тоже получил отказ. После чего бывший мэр заявил отвод судье.

«Не верю вам, не верю в вашу справедливость», — заявил Кубанычбек Кулматов.

Большинство адвокатов и обвиняемых поддержали отвод. Обвинение выступило против.

Кубанычбек Касымбеков удалился в совещательную комнату. Выйдя оттуда через час, он не удовлетворил прошение об отводе. 

Защита обвиняемых заявила о намерении обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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