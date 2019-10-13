Фото Марселя Салахунова

Марсель Салахунов, несмотря на возможности карьерного роста в местной администрации Джалал-Абадской области, бросил работу и 14 лет назад уехал в Россию.

Там он сразу устроился в кыргызскую диаспору, а затем открыл свой бизнес. Теперь он объединил московских кыргызов в форуме «Табарман», где опытные предприниматели делятся навыками и секретами бизнеса в России с молодыми соотечественниками.

Недавно Марсель Салахунов со своей командой запустил бизнес-лабораторию. Теперь мигрантам в Москве, желающим начать свое дело, есть куда обратиться за советом, где не только поддержат идею соотечественника, поделятся опытом, помогут найти инвестора, но и на первое время предоставят бесплатный офис.

Марсель Салахуновподелился с 24.kg секретами, как из охранника в ресторане подняться до владельца нескольких бизнес-проектов в столице России.

— Марсель, в Кыргызстане у вас была работа: вас сразу назначили заместителем председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Джалал-Абадской областной государственной администрации. С чем был связан ваш отъезд из страны?

— Я с отличием окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «правовед». Трудовой стаж начал в студенчестве, занимал лидирующие позиции в общественной жизни университета, был избран президентом студенческого совета МУК, председателем Ассоциации молодых юристов. Работал юристом в Джалал-Абадской областной библиотеке. После окончания вуза начал работать в областной администрации.

Но в 2005 году решил уехать в Россию. Первостепенной целью была возможность получить дополнительное образование, попробовать себя в новом качестве, получить опыт работы в российских компаниях. Благодаря активной общественной деятельности в Кыргызстане влился в коллектив кыргызской диаспоры, где начал свой путь развития.

Фото Марселя Салахунова

— Наверное, вам было не трудно обустроиться в Москве?

-Да, мне помогли знание русского языка, владение компьютером, навыки коммуникации и организационные способности. Это значительно облегчает начало пребывания на чужбине. Друзья, хорошие связи помогли решить вопрос жилья и поиска работы.

Как уже сказал, я легко влился в коллектив кыргызской диаспоры, где я предложил проект по организации службы бесплатной юридической помощи нашим соотечественникам. Проект поддержало руководство диаспоры, мне назначили минимальную зарплату.

Но этого было недостаточно, поэтому совмещал с работой охранника в ресторане. Через год, после того как нашел жилье, привез семью, была минимальная стабильность. Марсель Салахунов

— С 2009-го я активно занялся предпринимательством, создал первую компанию в сфере услуг, потом другую, далее пошли одна за другой.

За 10 лет я создал более 15 компаний, более 90 процентов моих бизнес-проектов, которые я запускал, оказались убыточными, я потерял кучу денег, времени, нервов. Марсель Салахунов

Только сейчас, спустя 10 лет, стал более опытен и уже понимаю, куда следует идти, как оптимизировать расходы, какие проекты будут убыточными, а какие успешными.

По сути, все эти неудачные проекты были для меня бизнес-наставниками. Сейчас я вижу, как многие соотечественники наступают на те же грабли, что и я когда-то. Конечно, они станут опытными предпринимателями. Но если не будут иметь опору, наставников, информационные источники в предпринимательстве, то, боюсь, они потеряют, так же как я, десятки лет, много денег, здоровья.

Фото Марселя Салахунова

Поэтому в 2017 году я решил основать платформу для предпринимателей, где наши соотечественники могли бы черпать нужную информацию и найти себе наставников, инвесторов и партнеров. А самое главное, чтобы они зря не убивали свое время.

Проект мы назвали «Табарман», что означает «добытчик». Ежегодно проводим крупные бизнес-форумы, сотни тренингов, семинаров, презентаций.

— Недавно вы запустили новый проект?

— Мы начали трансформироваться в более серьезные проекты и запустили первую бизнес-лабораторию «Табарман», которая работает по принципу коворкингов.

Начинающий предприниматель, у которого нет стартового капитала на аренду офиса, покупку оборудования, а самое главное, ему не хватает знаний наставников, может решить проблемы в нашей бизнес-лаборатории. Каждый может пользоваться нашим офисным пространством 24 часа в сутки. Здесь есть бесплатные Wi-Fi, чай, кофе, вода, рабочее место, переговорные комнаты для 10 человек, склад для интернет-магазинов.

Для всех резидентов нашей бизнес-лаборатории бесплатно проводятся мастер-классы по предпринимательству, продвижению в социальных сетях, маркетингу. Это уникальная и доступная возможность для наших соотечественников.

Мы хотим воспитать более 10 тысяч успешных предпринимателей, которые не только принесут пользу своим семьям и родным, но и будут участвовать в развитии экономики России и Кыргызстана. Марсель Салахунов

— Особенно активно наши соотечественники осваивают бизнес-ниши в сфере услуг.

В основном это связано с тем, что первая и вторая волна трудовых мигрантов, которые приехали в конце 90-х и начале 2000-х годов, стали профессионалами своего дела.

Все они когда-то начинали с нуля в сферах бьюти-индустрии, общепита, клининга, общественного транспорта. Они стали профессионалами и готовы создавать свои предприятия.

Фото Марселя Салахунова

Очень активны бизнес-сообщества в сфере сетевого маркетинга. По сути, это часть населения Кыргызстана, которая развивает свои предпринимательские навыки, финансовую грамотность, инвестиции, новые бизнес-идеи и тренды. Этот слой населения очень скоро будет задавать новый формат развития, и Кыргызстана в том числе.

— Чем отличаются наши соотечественники в России от других мигрантов?

— Мне трудно сказать, так как я не жил в других государствах. Однако если говорить о предпринимательстве, для наших мигрантов созданы условия для развития, отсутствуют бюрократические барьеры, огромный рынок, большой спрос. В странах Европы или США все устоялось, государство более жестко контролирует предпринимательство, мало места для маневров. Бизнес там должен развиваться естественно, не прыгать через голову. Трудно сказать, что лучше. Знаю одно: в России сейчас то время, когда надо активно занимать бизнес-ниши и отвоевывать свой рынок.

— Часто появляется негативная информация о наших соотечественниках. Что посоветуете мигрантам и желающим поехать в Россию?

— К сожалению, как в любом сообществе, есть свои проблемы. В России самая большая диаспора кыргызов в мире — более 300 тысяч кыргызстанцев, получивших российское гражданство, а также около миллиона трудовых мигрантов.

Конечно, сотни тысяч наших соотечественников приезжают в Россию не подготовленные.

Незнание русского языка, законов, правил этикета, а самое главное, отсутствие профессии негативно сказываются на условиях жизни наших мигрантов.

К сожалению, происходят несчастные случаи. Криминал. Вся эта нагрузка ложится на плечи диаспор, посольства, представительства МВД в РФ.

Я могу рекомендовать очевидные вещи, которые помогут быть намного успешнее и безопаснее:

1. Прежде чем ехать, необходимо получить какую-то профессию в сфере услуг. Например, мастер маникюра, ресниц, сварщик, слесарь, сантехник. Эти профессии всегда актуальны и хорошо оплачиваются. Такие мигранты зарабатывают в три-четыре раза больше, чем мигранты без профессии.

2. Нужно выучить русский язык, а еще лучше и английский. Те, кто работает в сфере услуг — официанты, горничные, таксисты — и знает английский язык, зарабатывают значительно больше.

3. Жить легально, соблюдать законы.

4. Желательно застраховаться от несчастных случаев, получить полис ОМС, который дается бесплатно в России. Никто не верит, что с ним что-то случится. Но лучше обезопаситься и застраховать свою жизнь, здоровье.

Фото Марселя Салахунова

— Чего вам не хватает в России?

— Родителей и свежего курута.

— Какие планы на будущее?

— Образовать большую площадку, которая будет активно привлекать большие инвестиции и проекты в Кыргызстан. Объединять предпринимателей Кыргызстана и России. Лоббировать интересы кыргызского бизнеса. Содействовать в развитии и защите малого, среднего и крупного бизнеса. Быть максимально полезным моей исторической родине.