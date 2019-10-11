Экоактивисты посоветовали Гослесхозу быть более открытым

Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства следует быть более открытым. Об этом сказали представители экоорганизаций на встрече с новым главой ведомства Мирславом Аманкуловым.

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Как рассказала 24.kg исполнительный директор экологического движения БИОМ Анна Кириленко, инициатором встречи были неправительственные организации. Она добавила, что главная цель — понять приоритеты, которые ставит ведомство, донести свое видение, озвучить наиболее острые проблемы.

«Мы хотели понять, какие есть совместные пути, точки пересечения, чтобы в итоге повысить эффективность деятельности по охране окружающей среды. На предыдущем этапе общественные организации больше были не партнерами, а оппозиционерами. Надеемся, что сейчас эта ситуация может переломиться в позитивную сторону», — отметила она.

На встрече подняли вопрос участия общественности в принятии экологически важных решений.

«Озвучено, что ведомству необходимо обновить сайт, сделать его максимально наполненным, разместить все природоохранные проекты, их результаты. Это позволит в будущем не распылять средства, а если уже есть какие-то наработки, исследования, пользоваться ими. Госагентству также необходимо активизировать свое присутствие в социальных сетях», — отметила она.

Кроме того, предложено создать при госагентстве экспертную рабочую группу из числа активистов и НПО в области экологии и проводить подобные встречи на регулярной основе.