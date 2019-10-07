Ремонт улицы Московской обещают закончить до 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на участке между улицей Абдрахманова и бульваром Эркиндик уже начали укладывать первый слой асфальта.

В мэрии напомнили, что ремонт проводится в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» за счет гранта КНР. Он подразумевает замену бордюров и дорожного полотна, в качестве верхнего слоя используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенной прочностью.

Работу проводит корпорация China Road & Bridges Corporation. Согласно графику, ремонт будет завершен до 30 октября.