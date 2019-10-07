23-летняя учительница Бактыгул Жапар кызы, получившая звание «Отличник образования», не является родственницей министра образования и науки Каныбека Исаева. Об этом сообщили в МОиН.

По информации ведомства, ее наградили по представлению городского отдела образования Оша в соответствии с нормами закона.

«По указу от 12 февраля 2018 года комиссия по наградам при Министерстве образования и науки может присвоить звание «Отличник образования» победителям республиканского конкурса «Учитель года», участникам, занявшим призовые места в соревнованиях среди учителей республиканского и международного уровня, сотрудникам, попавшим в топ в независимом рейтинге, и тем, кто внес вклад в развитие образования и улучшение материально-технической базы учебных заведений», — напомнили в министерстве.

Бактыгул Жапар кызы учительница географии школы № 50 имени Паиза Нышанова, она победитель конкурса «Учитель года — 2019».