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Общество

Стали известны победители городского этапа конкурса «Лучший учитель года»

Стали известны победители ежегодного городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Лучший учитель года — 2025». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Конкурс «Лучший учитель года — 2025» проходил по 14 номинациям. Также прошел городской конкурс среди дошкольных образовательных организаций «Лучший воспитатель года — 2025».

Например, в номинации «Лучший учитель начальных классов» первое место заняла Ардак Токтоноева, учитель школы № 68. Лучшим учителем кыргызского языка и литературы признана Жылдыз Эмилбекова из школы № 71. В номинации «Лучший учитель истории» первое место занял Данияр Турусбек, школа-интернат № 1.

Педагоги, занявшие первые места, будут участвовать в республиканском этапе конкурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329924/
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