Три предупреждения и одно порицание. Комиссия вынесла решение по жалобе на СМИ

Комиссия по жалобам на СМИ вынесла решение по обращению экс-депутата Равшана Джеенбекова на газеты «Дело №», «Вечерний Бишкек», а также онлайн-СМИ Stanradar, «Белый Парус» и другие. Заключение члены комиссии опубликовали на своей странице в Facebook.

Отмечается, что все претензии политика комиссия удовлетворила. Напомним, Равшан Джеенбеков пожаловался на пять изданий, включая российский интернет-портал «Русская весна» на публикацию, где он упоминается в материале о встрече с представителями NED в Бишкеке.

«Русская весна» не входит в компетенцию комиссии в связи с тем, что СМИ физически расположено в РФ. Комиссия рассматривает только те информационные ресурсы, которые зарегистрированы в стране либо имеют представительства в КР», — пояснили в организации.

В отношении местных изданий заключение готово. Итак, в статье «Установлена группа агентов и штатных сотрудников ЦРУ, готовивших мятеж в Киргизии», которую перепечатали местные издания: Stanradar, «Белый Парус», «Дело №», «Вечерний Бишкек», нарушены статьи Этического кодекса журналиста Кыргызстана. Таково мнение членов комиссии.

В отношении «Дело№...» вынесено заявление в форме общественного порицания за систематическое нарушение журналисткой этики КР.

Оно применяется в случаях, когда действия журналистов или СМИ расцениваются комиссией как сознательное нарушение норм журналистской этики и являются абсолютно несовместимыми с профессиональной журналистикой.

В отношении ресурса «Белый Парус» вынесено предупреждение. Оно применяется в случаях, когда комиссия расценила нарушение норм журналистской этики представителем или органом СМИ как непреднамеренную ошибку.

Издание «Вечерний Бишкек» сообщило, что готово подготовить и опубликовать статью с учетом комментариев Равшана Джеенбекова. Комиссия вынесла предупреждение. В отношении издания Stanradar вынесено аналогичное решение.