Избран новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ

Журналисты Кыргызстана избрали новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ. Ее членами стали не только работники массмедиа, но и представители общественных и медиаорганизаций.

Напомним, что этот орган саморегулирования журналисты создали в 2007 году на республиканском съезде журналистов. В 2012 году был избран новый состав.

«Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ — это своего рода форма третейского разбирательства. Она не может инициировать рассмотрение жалоб, а работает заявочно. У правозащитного сообщества есть миссия, у медиаработников ее нет вовсе», — отметила директор Национального филиала МТРК «Мир» Динара Суймалиева.

Выборы кандидатов проходили по двум спискам: журналистов и общественных организаций. В состав комиссии вошли Санжар Эралиев, Марс Тюлегенов, Гульжан Алтымышбаева, Улукбу Амирова, Жылдыз Бекбаева, Элима Джапарова, Шамарал Майчиев, Тамара Валиева, Динара Ошурахунова, Нургуль Абдыкеримова и Клара Сооронкулова. Председателя комиссия выберет на своем первом заседании.