Наказать журналистов ОТРК за сюжет о #REакции рекомендует Комиссия по СМИ

Комиссия по жалобам на СМИ признала нарушение статей «Этического кодекса журналиста Кыргызстана» в сюжете информационной программы «Ала-Тоо» о митинге 25 ноября 2019 года. Об этом сообщается на официальной странице комиссии в Facebook.

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Уточняется, что авторам сюжета и руководству телеканала «Ата-Тоо 24» заявлено общественное порицание за допущенное нарушение норм «Этического кодекса», несовместимое со стандартами профессиональной журналистики.

«Комиссия рекомендует Наблюдательному совету и руководству ОТРК рассмотреть данное решение на предмет привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательных и корпоративных норм», — говорится в сообщении.

Напомним, активистка Умай Арыкова выразила недовольство по поводу освещения на ОТРК антикоррупционного митинга, прошедшего в Бишкеке 25 ноября 2019 года. В жалобе указано, что в сюжете общественной телерадиокорпорации журналисты ссылаются на фейковый ресурс RealTime, который сообщает, что участниками митингов были проплаченные и прозападные люди.