Нургуль Абдыкеримова: СМИ Кыргызстана не могут похвастаться независимостью

Когда заходит речь о предъявлении иска журналисту, чиновники не церемонятся. В репортерской среде даже шутят по этому поводу: хочешь заработать миллион, подай в суд на СМИ.
Однако не всегда обозленные госслужащие торопятся в суд. Если «белый воротничок» не желает затевать тяжбу и не ищет денег на восстановление поруганных чести и достоинства, он может подать обращение в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.
Сотрудница этой организации Нургуль Абдыкеримова считает, что журналисты сами виноваты в предъявляемых претензиях. Почему работники СМИ не придерживаются норм этики, как комиссия разбирает щекотливые ситуации, она рассказала в интервью 24.kg накануне профессионального праздника — Дня информации и печати.
— Сколько жалоб в год рассматривает комиссия?
— В среднем 10-15 жалоб. Кроме того, нам поступает довольно много обращений, которые не входят в зону нашей ответственности. Возможно, эти цифры кажутся несущественными.
Но для страны, где укоренилась традиция разбирательства с журналистами в судах, свободы СМИ все меньше, а журналистика становится менее этичной.Нургуль Абдыкеримова
Наша комиссия — это своего рода орган саморегулирования. Если мы не будем сбавлять обороты, а журналистское сообщество станет более ответственным, общество довольно быстро сориентируется и откажется от судебного преследования.
— Кто чаще всего жалуется на СМИ?
— Публичные персоны. Речь не только о политиках. В комиссию обращаются спортсмены, артисты, пенсионеры.
Каждый потребитель информации, посчитавший, что то или иное издание его оскорбило, нанесло вред деловой репутации или опубликовало данные, порочащие его честь и достоинство, может подать жалобу. Ограничений нет.
— К каким именно изданиям чаще всего предъявляют претензии и почему?
— В основном жалуются на печатные издания, в частности на кыргызскоязычные газеты.
Практика показывает, что именно эти медиа нарушают Этический кодекс журналиста.Нургуль Абдыкеримова
— Всегда ли члены комиссии принимают решение в пользу обратившегося и почему?
— Первоначально члены комиссии должны решить, могут ли они рассматривать поступившую жалобу. Для нас важно примирение конфликтующих сторон. Поэтому мы гибко подходим к рассмотрению жалобы. Не каждое разбирательство заканчивается вынесением решения.
Если стороны достигают мирового соглашения, комиссия ограничивается протоколом, в котором подробно расписывает ситуацию.Нургуль Абдыкеримова
Основой для рассмотрения информационных конфликтов является Этический кодекс журналиста.
Первый этап — предварительное рассмотрение жалобы.
Его смысл в том, чтобы определить, может ли организация принимать обращение, или разбирательство конфликта выходит за пределы нашей компетенции и ответственности.
Второй — рассмотрение по существу. Желательно, чтобы при обсуждении присутствовали обе стороны, ведь наша цель — наладить отношения между спорщиками.
Комиссия не карательный орган, для которого важно вынести решение по каждой жалобе.Нургуль Абдыкеримова
Важным является именно примирение. К сожалению, комиссии не всегда удавалось рассматривать жалобы именно в таком формате.
Третий этап — вынесение решения.
— Как часто наши журналисты нарушают нормы этики?
— Довольно часто. Однако, согласно положению, сама комиссия не может инициировать рассмотрение тех или иных нарушений, а только по мере поступления жалобы на СМИ. Наша организация «Центр медиаразвития» проводит мониторинг информационных ресурсов на предмет соблюдения ими норм этики и стандартов журналистики.
К сожалению, согласно результатам исследования, многие СМИ нарушают этические постулаты.Нургуль Абдыкеримова
Члены комиссии часто поднимают этот вопрос.
— Почему это происходит?
— Причин на самом деле много. Одна из основных, к сожалению, — недостаточный уровень профессионализма. Другая причина заключается в игнорировании норм этики.
Это связано с тем, что большинство СМИ не могут похвастаться независимостью, в результате рискуют стать инструментом для дискредитации оппонентов своих хозяев.Нургуль Абдыкеримова
— Решения комиссии носят рекомендательный характер. Есть ли какие-либо еще методы воздействия?
— Комиссия — это орган саморегулирования, выполняющий функции медиатора между СМИ и потребителями информации.
Решения — способ общественного воздействия на СМИ, нарушившее журналистскую этику.Нургуль Абдыкеримова
Они могут быть опубликованы в издании, на которое жалуется заявитель, а также в других источниках информации для того, чтобы общественность знала о нарушениях профессиональной этики отдельными журналистами и редакциями. Выносимые заключения могут иметь только моральные последствия для журналистов. Поэтому репортеры, как никто другой, должны ощущать ответственность за свои действия. Это один из главных принципов нашей работы.
— Как вы формируете состав комиссии?
— Журналистское сообщество выдвигает кандидатов в комиссию. В 2018-м на республиканской конференции избрали новый состав из 13 человек. Выборы проходят каждые три года тайным голосованием по двум квотам: для кандидатов от медийного сообщества и от общественных организаций.
Не менее шести членов комиссии должны быть журналистами и не менее семи — представителями общественности. Вы можете войти в состав комиссии независимо от гражданства, пола, возраста, образования, национальности и социального положения.
— Если вы видите, что нарушен не просто Этический кодекс, а закон, рекомендуете жалобщику обратиться в суд или призываете журналиста исправить ситуацию, дать опровержение, извиниться?
— Самая главная задача комиссии — досудебное разрешение споров. Мы призываем стороны заключить мировую. Если действительно были нарушены этические нормы и, более того, законодательные, мы настоятельно рекомендуем журналистам исправить ситуацию и дать опровержение, объясняя это тем, что могут быть неблагоприятные последствия для самого СМИ и журналиста.
Наша миссия — защита ценностей свободы слова через эффективное разрешение споров в сфере СМИ, а также продвижение этических норм в работе журналистов.Нургуль Абдыкеримова
Мы хотим, чтобы СМИ и журналисты стали высокопрофессиональными и более ответственными, а потребителей информации призываем договориться в цивилизованном порядке, чтобы не доводить дело до суда.