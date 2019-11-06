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Общество

Нургуль Абдыкеримова: СМИ Кыргызстана не могут похвастаться независимостью

Когда заходит речь о предъявлении иска журналисту, чиновники не церемонятся. В репортерской среде даже шутят по этому поводу: хочешь заработать миллион, подай в суд на СМИ.

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Однако не всегда обозленные госслужащие торопятся в суд. Если «белый воротничок» не желает затевать тяжбу и не ищет денег на восстановление поруганных чести и достоинства, он может подать обращение в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.

Сотрудница этой организации Нургуль Абдыкеримова считает, что журналисты сами виноваты в предъявляемых претензиях. Почему работники СМИ не придерживаются норм этики, как комиссия разбирает щекотливые ситуации, она рассказала в интервью 24.kg накануне профессионального праздника — Дня информации и печати.

— Сколько жалоб в год рассматривает комиссия?

— В среднем 10-15 жалоб. Кроме того, нам поступает довольно много обращений, которые не входят в зону нашей ответственности. Возможно, эти цифры кажутся несущественными.

Но для страны, где укоренилась традиция разбирательства с журналистами в судах, свободы СМИ все меньше, а журналистика становится менее этичной.

Нургуль Абдыкеримова

Наша комиссия — это своего рода орган саморегулирования. Если мы не будем сбавлять обороты, а журналистское сообщество станет более ответственным, общество довольно быстро сориентируется и откажется от судебного преследования.

— Кто чаще всего жалуется на СМИ?

— Публичные персоны. Речь не только о политиках. В комиссию обращаются спортсмены, артисты, пенсионеры.

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Каждый потребитель информации, посчитавший, что то или иное издание его оскорбило, нанесло вред деловой репутации или опубликовало данные, порочащие его честь и достоинство, может подать жалобу. Ограничений нет.

— К каким именно изданиям чаще всего предъявляют претензии и почему?

— В основном жалуются на печатные издания, в частности на кыргызскоязычные газеты.

Практика показывает, что именно эти медиа нарушают Этический кодекс журналиста.

Нургуль Абдыкеримова

— Всегда ли члены комиссии принимают решение в пользу обратившегося и почему?

— Первоначально члены комиссии должны решить, могут ли они рассматривать поступившую жалобу. Для нас важно примирение конфликтующих сторон. Поэтому мы гибко подходим к рассмотрению жалобы. Не каждое разбирательство заканчивается вынесением решения.

Если стороны достигают мирового соглашения, комиссия ограничивается протоколом, в котором подробно расписывает ситуацию.

Нургуль Абдыкеримова

Основой для рассмотрения информационных конфликтов является Этический кодекс журналиста.

Первый этап — предварительное рассмотрение жалобы.

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Его смысл в том, чтобы определить, может ли организация принимать обращение, или разбирательство конфликта выходит за пределы нашей компетенции и ответственности.

Второй — рассмотрение по существу. Желательно, чтобы при обсуждении присутствовали обе стороны, ведь наша цель — наладить отношения между спорщиками.

Комиссия не карательный орган, для которого важно вынести решение по каждой жалобе.

Нургуль Абдыкеримова

Важным является именно примирение. К сожалению, комиссии не всегда удавалось рассматривать жалобы именно в таком формате.

Третий этап — вынесение решения.

— Как часто наши журналисты нарушают нормы этики?

— Довольно часто. Однако, согласно положению, сама комиссия не может инициировать рассмотрение тех или иных нарушений, а только по мере поступления жалобы на СМИ. Наша организация «Центр медиаразвития» проводит мониторинг информационных ресурсов на предмет соблюдения ими норм этики и стандартов журналистики.

К сожалению, согласно результатам исследования, многие СМИ нарушают этические постулаты.

Нургуль Абдыкеримова

Члены комиссии часто поднимают этот вопрос.

— Почему это происходит?

— Причин на самом деле много. Одна из основных, к сожалению, — недостаточный уровень профессионализма. Другая причина заключается в игнорировании норм этики.

Это связано с тем, что большинство СМИ не могут похвастаться независимостью, в результате рискуют стать инструментом для дискредитации оппонентов своих хозяев.

Нургуль Абдыкеримова

— Решения комиссии носят рекомендательный характер. Есть ли какие-либо еще методы воздействия?

— Комиссия — это орган саморегулирования, выполняющий функции медиатора между СМИ и потребителями информации.

Решения — способ общественного воздействия на СМИ, нарушившее журналистскую этику.

Нургуль Абдыкеримова

Они могут быть опубликованы в издании, на которое жалуется заявитель, а также в других источниках информации для того, чтобы общественность знала о нарушениях профессиональной этики отдельными журналистами и редакциями. Выносимые заключения могут иметь только моральные последствия для журналистов. Поэтому репортеры, как никто другой, должны ощущать ответственность за свои действия. Это один из главных принципов нашей работы.

— Как вы формируете состав комиссии?

— Журналистское сообщество выдвигает кандидатов в комиссию. В 2018-м на республиканской конференции избрали новый состав из 13 человек. Выборы проходят каждые три года тайным голосованием по двум квотам: для кандидатов от медийного сообщества и от общественных организаций.

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Не менее шести членов комиссии должны быть журналистами и не менее семи — представителями общественности. Вы можете войти в состав комиссии независимо от гражданства, пола, возраста, образования, национальности и социального положения.

— Если вы видите, что нарушен не просто Этический кодекс, а закон, рекомендуете жалобщику обратиться в суд или призываете журналиста исправить ситуацию, дать опровержение, извиниться?

— Самая главная задача комиссии — досудебное разрешение споров. Мы призываем стороны заключить мировую. Если действительно были нарушены этические нормы и, более того, законодательные, мы настоятельно рекомендуем журналистам исправить ситуацию и дать опровержение, объясняя это тем, что могут быть неблагоприятные последствия для самого СМИ и журналиста.

Наша миссия — защита ценностей свободы слова через эффективное разрешение споров в сфере СМИ, а также продвижение этических норм в работе журналистов.

Нургуль Абдыкеримова

Мы хотим, чтобы СМИ и журналисты стали высокопрофессиональными и более ответственными, а потребителей информации призываем договориться в цивилизованном порядке, чтобы не доводить дело до суда.
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