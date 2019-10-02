Поборы в школах. Как Министерство образования устранилось от проблемы

С начала нового учебного года прошел месяц, и вновь остро встала проблема школьных поборов. Родители жалуются в социальных сетях, присылают сообщения в СМИ, выходят на митинги. Но ситуация не меняется многие годы.

Министерство образования просто устранилось от решения проблемы, издавая приказы о запрете сбора денег учителями и администрациями учебных заведений. На общественные фонды, которые и требуют деньги, ведомство повлиять не может — закон не разрешает.

Почему родители платят за бесплатное обучение детей? Кто устанавливает тарифы, сколько надо собирать денег? Об этом 24.kg рассказала главный специалист управления школьного, дошкольного и внешкольного образования Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева.

— Насколько сборы в школах законны?

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— Министр образования подписал приказ, запретив педагогам и администрациям учебных заведений требовать с учащегося или его родителей деньги. Даже если они собирают их в общественные фонды или объединения. Это незаконно и запрещено.

Администрация школы и учителя должны заниматься образованием учащихся, а не финансовыми вопросами.

— Однако в школах все равно собирают деньги. Что делает Минобразования?

— В приказе указано, что общественные фонды и объединения должны самостоятельно работать. На родительском собрании или вне учебного заведения — это их дело.

Согласно закону о некоммерческих организациях, участие родителей в фондах должно быть сугубо добровольным. Гульшан Абдылдаева

Требовать платить за что-либо в школе руководство фондов не имеет права.

— Кому подотчетны эти фонды?

— Родителям.

Из-за того, что работа многих фондов не прозрачна, членство в них и сборы принудительно-добровольные, возникают конфликты и протесты. Гульшан Абдылдаева

В любом случае общественные организации должны работать только с родителями, ребенок не должен подвергаться психическому воздействию.

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Фонды обязаны отчитываться по тратам перед своими членами. Если не представляют отчеты, родители могут обращаться в правоохранительные органы. Вмешиваться в работу родительских фондов имеют право только они. Госорганам это запрещено законодательно.

— Складывается ощущение, что приказом ведомство снимает с себя ответственность, но проблему не решает. Родители продолжают жаловаться, что им грозят не выдать учебники, пока они не оплатят за школу. Или классному руководителю не выплатят зарплату, пока не погасят долги перед фондом...

— Заработная плата педагогам выдается государством. Любой может пожаловаться в министерство, прокуратуру, правоохранительные органы, если вовремя не заплатят. Школа не имеет права требовать с фондов деньги.

Также родительский комитет не может запретить выдавать книги или применять какие-то другие методы воздействия. Сборы в общественные фонды могут быть только добровольными.

— Что делать родителю, если платить он не хочет, но его вынуждают?

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— Здесь вопрос в том, что многие родители не хотят открыто говорить о таких фактах. В этом случае мы могли бы отреагировать, а по анонимным жалобам мер принять не можем.

— На что незаконно собирать?

— Незаконно требовать деньги с ученика. Расценки, нужды, на которые собирают средства, родители устанавливают сами.

— Многие жалуются, что их заставляют платить за техничек и охранников, покупать половые тряпки, веники... Деньги на них из бюджета не выделяют?

— На заработную плату техперсонала, сторожей, педагогов, администрации средства выделяют из бюджета. Но в некоторых школах родители нанимают службу безопасности. Их услуги государство не оплачивает.

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На технические нужды тоже выделяют средства, однако здесь идет расчет по проектной мощности заведения. Например, школа рассчитана на 800 учеников, а обучается в ней 3 тысячи 500. Конечно, учебное заведение нуждается в помощи родителей. Но она должна быть добровольной.

— Министерство лишь запрещает учителям собирать деньги, но не сами сборы. Может, стоит их узаконить? Выработать какой-то единый тариф?

— Мы не можем их узаконить.

По Конституции и законодательству образование у нас бесплатное. Государство тоже выделяет, однако этих финансов недостаточно. Гульшан Абдылдаева

Школы нуждаются в родительской помощи. В последние годы учебным заведениям начали помогать выпускники, меценаты.

— Официальные дополнительные сборы есть?

— Да. За дополнительные уроки, продленку. Но опять все добровольно. Единая расценка утверждается Министерством образования и науки совместно с антимонопольным комитетом.