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Общество

Школьные поборы. Куда жаловаться родителям

С началом учебного года в социальных сетях участились сообщения о поборах в школах, обращаются родители и в редакцию 24.kg.

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Они жалуются, что покупать заставляют практически все: тряпки, веники, чайники, марлю, мел, собирают на зарплату уборщицам.

Чиновники утверждают, что госорганы не имеют права проверять общественные фонды при школах Кыргызстана, которые создают родители. А конфликты в учебных заведениях, связанные со сборами, возникают из-за недостаточного информирования родителей о тратах. Чтобы обезопасить себя, профильное ведомство регулярно выпускает директивы о незаконности сборов. Но только если деньги собирает само учебное заведение.

В случае, если вас заставляют собирать деньги и вы считаете это незаконным, жаловаться можно: 

  • в сектор политики предупреждения коррупции Министерства образования (если речь о школах республики) — 620503;
  • по телефону доверия управления образования мэрии Бишкека (если речь о столичных школах) — 610091.
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