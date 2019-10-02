Школьные поборы. Куда жаловаться родителям

С началом учебного года в социальных сетях участились сообщения о поборах в школах, обращаются родители и в редакцию 24.kg.

Читайте по теме Поборы в школах. Госорганы не имеют права проверять общественные фонды

Они жалуются , что покупать заставляют практически все: тряпки, веники, чайники, марлю, мел, собирают на зарплату уборщицам.

Чиновники утверждают, что госорганы не имеют права проверять общественные фонды при школах Кыргызстана, которые создают родители. А конфликты в учебных заведениях, связанные со сборами, возникают из-за недостаточного информирования родителей о тратах. Чтобы обезопасить себя, профильное ведомство регулярно выпускает директивы о незаконности сборов. Но только если деньги собирает само учебное заведение.

В случае, если вас заставляют собирать деньги и вы считаете это незаконным, жаловаться можно: