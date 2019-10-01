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Общество

В суде по делу Текебаева — Чотонова свидетельские показания дает Курсан Асанов

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Процесс проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

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В суд в качестве свидетеля приглашен бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. Он рассказал о событиях 13 мая 2010 года на юге Кыргызстана и подтвердил, что тогда глава МЧС Дуйшенкул Чотонов был в тот день в Оше, где он также находился сам вместе со спецпредставителем временного правительства Исмаилом Исаковым.

Курсан Асанов рассказал суду, что 13 мая 2010-го встретил вертолет, на котором прилетели Дуйшенкул Чотонов и Исмаил Исаков. Он также подтвердил, что Чотонов был на юге, а не в Бишкеке, и, следовательно, участвовать во встрече с Алексеем Модиным и Леонидом Маевским никак не мог. 

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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