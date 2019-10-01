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Общество

Где находились Текебаев и Чотонов 13 мая 2010 года, рассказал свидетель

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Процесс проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В суд вызван член временного правительства Исмаил Исаков. Он рассказал о событиях 13 мая 2010 года. В этот день, напомним, по показаниям главных свидетелей обвинения — российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина, они встречались с политиками в Бишкеке в этнокомплексе «Супара», и Омурбек Текебаев с Дуйшенкулом Чотоновым якобы требовали $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

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По словам свидетеля Исмаила Исакова, в тот день, 13 мая 2010-го, проходили экстренные совещания временного правительства по ситуации на юге. Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов присутствовали на них. До обеда Дуйшенкул Чотонов вылетел в южную столицу.

Свидетель также отметил, что сам был назначен спецпредставителем по югу и вылетел в Ош вместе с Чотоновым.

Таким образом, свидетели опровергают показания Маевского и Модина, поясняя, почему 13 мая 2010 года обвиняемые никак не могли быть в «Супаре». Чотонов находился в южной столице, а Текебаев был на заседании временного правительства, откуда никуда не отлучался.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов ранее получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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