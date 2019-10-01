В Первомайском районном суде Бишкека начали пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Процесс проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В суд приглашен в качестве свидетеля бывший заместитель министра внутренних дел Бактыбек Алымбеков. Должность он занимал в 2010 году. Свидетель пояснил, что в мае 2010-го в Оше проходили беспорядки, сторонники экс-президента Курманбека Бакиева пытались вернуть власть и свергнуть временное правительство.

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«13 мая мы вылетели в Ош по решению члена временного правительства Исмаила Исакова, там была нестабильная обстановка. Все переговоры по урегулированию ситуации проходили с участием Дуйшенкула Чотонова. Он все время был на глазах, очень много людей могут подтвердить, что 13 мая 2010 года в Бишкеке Дуйшенкул Чотонов находиться не мог», — рассказал свидетель.

Его показания подтвердил другой свидетель и очевидец тех событий — бывший глава Ошской области Мамасадык Бакиров. Он подчеркнул, что с аэродрома в южной столице члены ВП КР поехали в резиденцию.

Представители гособвинения спросили Бактыбека Алымбекова, как он смог так детально воспроизвести произошедшее почти 10 лет назад. «Это был не просто обычный день. Реваншисты готовили восстание. Юг наводнили провокаторы, и мы могли потерять там управление. Поэтому из Бишкека командировали членов временного правительства, в том числе и Дуйшенкула Чотонова», — сказал Бактыбек Алымбеков.

Ранее главные свидетели обвинения — Леонид Маевский и Алексей Модин — рассказывали, что именно 13 мая в комплексе «Супара» встречались в неформальной обстановке с подсудимыми и те требовали у них $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.