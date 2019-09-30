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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (29)

Дело Илмиянова. Свидетель рассказал, как передали деньги бывшему советнику

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

Суд выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении другого подсудимого — Рустама Шакирова. Ходатайство заявили прокуроры. По данным гособвинителей, подсудимый болен и госпитализирован.

Адвокат Икрамжана Илмиянова Кубанычбек Ташбалтаев рассказал 24.kg, что в суде допросили свидетеля, который показал, что граждане Беларуси передали помощнику экс-советника президента $150 тысяч.

«Свидетель сообщил суду, что он познакомил помощника Икрамжана Илмиянова с гражданами Беларуси, а также свел с другим фигурантом дела. При нем якобы и произошла передача $150 тысяч на спонсорскую помощь. Самого Икрамжана Илмиянова он лично увидел впервые только в суде. Что сделал с деньгами помощник, не знает», — сказал Кубанычбек Ташбалтаев.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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